Ignite Sports Spain y las 'sociedades dormidas' de Lawyers and Accountants

Juan Porras Pedraza es el socio director de Lawyers and Accountants, una asesoría madrileña especializada en allanar el camino a empresarios extranjeros que desean establecerse ... en España. También forma parte del consejo de administración del CD Leganés como vocal, después facilitar la compra del club madrileño por parte del grupo estadounidense Blue Sports Crow en 2022, con el mexicano Jeff Luhnow como presidente. Esa implicación directa en la gestión futbolística de un club de fútbol profesional fue más allá del papel que Porras Pedraza suele desempeñar cuando diferentes inversores extranjeros, algunos relacionados con el fútbol, necesitan una sociedad con la que operar de manera inmediata en España.

Desde el año 2009, el nombre de Juan Porras Pedraza ha aparecido en diferentes cargos en 567 empresas, 312 como administrador único y 162 cargos activos a día de hoy. La mayor parte de estas empresas entran dentro de la categoría de 'sociedades dormidas' o 'sociedades urgentes', firmas ya constituidas, pero inactivas, y listas para operar en cualquier momento tras su venta a un empresario, normalmente extranjero.

Una de estas empresas es Rialto Investments, la sociedad 'ready made' que cambió su nombre el pasado 11 de junio para denominarse Ignite Sports Spain SL y dejar paso al mexicano Gabriel Solares como socio y administrador único, una vez anunciado el cambio accionarial del Real Valladolid y a la espera de la aprobación oficial del Consejo Superior de Deportes. En su constitución, Rialto Investments tenía a Juan Porras como administrador único y a Lawyers and Accountants como socio único.

Con el Leganés, sucedió inicialmente lo mismo: la empresa Overton Capital SL comenzó sus operaciones el 10 de marzo de 2022. Como socio único aparecía Lawyers and Accountants y como administrador único, Juan Porras Pedraza. El 22 de junio de aquel año, Jeff Luhnow se convirtió en el administrador de Overton y el abogado Alfredo Garzón, del despacho Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment, en apoderado. En este caso, Juan Porras acabó integrando junto al presidente Luhnow, Garzón y otros dos miembros (Winston Lacayo y Richard Hojel) el consejo de administración del CD Leganés.

Las conexiones entre abogados son múltiples en el mundo del fútbol . En 2018, Alfredo Garzón asesoró directamente a Carlos Suárez en la venta del Real Valladolid a Ronaldo Nazário y tuvo un papel clave en todo el proceso. Entre otras cosas, Garzón recomendó a Suárez quedarse con un 15% de las acciones por si tenía que hacer frente a las liquidaciones de los préstamos contraídos con los vicepresidentes José Luis Losada y José Moro. El despacho de Julio Senn aparece actualmente representado en el consejo de administración del Leganés con Garzón como secretario no consejero y en el Real Valladolid, con Javier Ferrero Muñoz en el mismo cargo, a la espera del desembarco de la nueva propiedad mexicana y los cambios pertinentes.

El CD Badajoz también registró un proceso de 'sociedad dormida' con otro inversor mexicano por medio. Juan Porras y Lawyers and Accountants registraron Atlantic Capital 2000 el 10 de marzo de 2022, una de las fechas en las que se crearon múltiples firmas. El 23 de junio de ese año, la empresa pasó a tener como socio y administrador único al mexicano José Luis Orantes, el actual accionista mayoritario del club pacense que ejecutó su entrada a través de Atlantic Capital 2000. El domicilio social de Atlantic Capital cambió entonces a la Plaza de la Lealtad 3, planta quinta, sede del despacho Senn, Ferrero, Asociados Sports & Entertainment.

Lawyers and Accountants facilita todo el proceso a los empresarios extranjeros, algunos de ellos en el plano futbolístico, como sucedió con los mexicanos Orantes y Luhnow, y más recientemente con Gabriel Solares en el Real Valladolid. Las denominadas 'sociedades urgentes o dormidas' (que pueden ser limitadas o anónimas) están constituidas para venderse en cualquier momento. Hasta la fecha del cambio de titularidad, estas empresas no han tenido actividad y, por tanto carecen de cualquier tipo de deuda. Esto facilita un rápido traspaso.

Lawers and Accountants explica que la primera escritura a firmar ante notario es la de compraventa del cien por cien de las participaciones, que se realiza por el valor nominal de la sociedad, una cantidad estable al no existir actividad. La compraventa no requiere inscripción en el registro, aunque sí debe hacerse al variar el socio único. No es necesario aportar capital social, desembolsado previamente por Lawyers and Accountants al crear la sociedad dormida. Los compradores pueden realizar los cambios que estimen oportunos, lo que incluye, por ejemplo, el órgano de administración, los estatutos sociales o el objeto social. En el caso de Ignite Sports Spain SL, se mantiene por el momento el objeto que figuraba en Rialto Investments, lo que incluye «la promoción y ejecución de todo tipo de promociones inmobiliarias, urbanísticas o de ordenación y desarrollo del suelo». Otras empresas lo modifican en el mismo momento del traspaso con la inscripción registral.

Las sociedades urgentes de Lawyers and Accountants (Landac) han ofrecido en los últimos años a los compradores mexicanos de Badajoz, Leganés y, ahora Real Valladolid, una vía rápida para empezar a operar en los clubes, aunque en el caso del conjunto madrileño la implicación de Juan Porras Pedraza ha ido más allá con su posterior entrada en el consejo de administración del 'Lega'. Gabriel Solares ha sido el último en emplear esta fórmula para la llegada de Ignite Sports Spain SL al club blanquivioleta.