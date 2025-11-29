El Real Valladolid necesita salir de su pesadilla ante el Málaga

El mal sueño del Real Valladolid empieza a prolongarse hasta adquirir tintes preocupantes. La sequía goleadora en los tres últimos partidos, unida a las dos ... derrotas seguidas frente Las Palmas y Real Sociedad B, han descolgado al equipo de Guillermo Almada hasta la décima posición de la tabla, territorio donde ya soplan vientos muy gélidos. Aunque la línea de 'play-off' aparece a tan solo dos puntos, la frontera que delimita el pozo del descenso a Primera RFEF queda ubicada también a tiro de piedra (tres puntos). Con un nerviosismo creciente, y en busca de soluciones para la recurrente impericia realizadora, el Pucela afronta ante el Málaga esta noche en Zorrilla (21 horas) un duelo cargadísimo de tensión donde necesita ganar de manera urgente.

Los focos se proyectan ya sobre Guillermo Almada. El técnico uruguayo ha sido respaldado sin fisuras por el club hasta la fecha, pero él mismo mostró su predisposición durante su comparecencia del jueves a no «atornillarse» al banquillo si prosigue el descalabro de resultados. «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas», declaró, ofreciendo una vía para su salida si el proyecto implosiona. La idea que mana del vestuario y despachos es que este Pucela rejuvenecido y renovado acabará eclosionando como ya hicieron escuadras anteriores de Almada tras inicios igualmente tambaleantes. Sin embargo, los malos resultados siempre disparan la tensión ambiental y más en un Real Valladolid que viene de firmar el descenso a Segunda más aciago de su historia. No queda, por tanto, excesivo margen para nada que no sea una victoria que sustente el barco de Almada. Y, para ello, el equipo no sólo necesita generar volumen de juego ofensivo, como viene haciendo, sino ejecutar la suerte suprema del fútbol: esos goles huidizos que tanto se le niegan.

Haciendo abstracción de las angustias y ansiedades del momento, el duelo ante el Málaga se antoja proclive sobre el papel para una reacción positiva. El equipo andaluz aparece como el tercer peor visitante de la categoría, con sólo tres puntos obtenidos en sus siete desplazamientos lejos de La Rosaleda. Los boquerones empezaron la competición a lo grande, con siete puntos en las primeras tres jornadas, incluida la victoria a domicilio frente a Las Palmas. En una Segunda de vaivenes, desde entonces todo han sido derrotas forasteras y la última, hace dos jornadas frente a la Cultural en el Reino de León, acabó por precipitar el despido de Sergio Pellicer y la llegada de Juanfran Funes, que saltó hasta el primer equipo desde el Atlético Malagueño.

El nuevo entrenador del Málaga confía en revertir esta mala dinámica en su primera salida, una vez salvado con apuros su debut en el banquillo con una victoria ante el Mirandés la pasada jornada, en un triunfo que pareció encarrilado con el 2-0 del minuto 33, pero que tuvo que ser rubricado en el 95 para el 3-2 final tras la reacción jabata en el segundo tiempo. Ahora, Funes, que ejecutó seis cambios en su primera alineación, demanda valentía lejos de casa en una búsqueda constante por los tres puntos. El técnico recupera a Murillo y Montero tras sanción, que pueden volver como titulares al eje de la zaga. Rafa y Chupe lucen como los dos máximos realizadores del curso (con cinco y cuatro goles), pero los dos fueron suplentes en el primer partido de Funes al frente del Málaga.

Alineaciones probables Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Juric; Peter Federico, Ponceau, Lachuer, Amath; y Marcos André.

Málaga CF Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín Martínez; Dani Lorenzo y Niño.

Árbitro Alonso de Ena Wolf (comité Aragón), con Raúl Martín en el VAR.

Estadio, hora y TV José Zorrilla, 21:00, LaLiga TV Hypermotion

En el Real Valladolid, Guillermo Almada continúa mezclando fórmulas para encontrar la alquimia que permita convertir en el oro del gol el plomo de las ocasiones generadas. Veinte tiros totales ante la Real Sociedad B (tres a puerta y uno al palo). Veintidós lanzamientos ante Las Palmas (cuatro a portería, uno a la madera). Y cero goles, una circunstancia que ya se ha producido en seis partidos de los 15 disputados. El técnico uruguayo se inclinó en su comparecencia del jueves por mantener el 4-1-4-1 con el que afrontó de inicio el choque ante la Real Sociedad B, con Marcos André como único punta y Juanmi Latasa esperando turno en el banquillo. La idea pasa por que Julien Ponceau y Mathis Lachuer ayuden a la generación de juego ofensivo en su papel de enganches y que los extremos Peter Federico y Amath Ndiaye superpueblen el área junto a Marcos André, con la esperanza de que aparezca la puntería ahora evaporada. Almada ha ido cambiando de dibujo, desde el 4-2-3-1 con el que empezó la competición al 4-4-2 (ensayado durante la pretemporada) y, tras la prueba del Trofeo Ciudad de Valladolid, al 4-1-4-1 que parece decidido a mantener ante el cuadro andaluz.

Precedentes

El Málaga CF ha visitado Zorrilla en doce partidos oficiales, incluido el de Copa de la temporada 1998-1999. Los albiazules sólo han ganado uno de esos compromisos, en la campaña 2008-2009, cuando se impusieron por 1-3 al Pucela de José Luis Mendilibar. El Real Valladolid se ha llevado el gato al agua en cuatro, aunque la última victoria se remonta a la temporada de los récords en Segunda División (2006-2007), con Mendilibar en el banquillo, cuando ganó por 1-0 con gol de Toché en el imparable ascenso del Pucela a Primera. En los últimos cuatro precedentes figuran cuatro empates, tres de ellos en la élite, y el más reciente en la categoría de plata con José Rojo 'Pacheta' como técnico blanquivioleta y José Alberto López en el banquillo boquerón (1-1).