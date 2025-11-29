El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Amath controla el balón ante Peter Federico durante el entrenamiento del Real Valladolid del pasado martes Iván Tomé
La previa

El Real Valladolid necesita salir de su pesadilla ante el Málaga

Al Pucela le urge ganar en Zorrilla al tercer peor visitante de la categoría para mitigar una crisis creciente con Almada en el foco

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

El mal sueño del Real Valladolid empieza a prolongarse hasta adquirir tintes preocupantes. La sequía goleadora en los tres últimos partidos, unida a las dos ... derrotas seguidas frente Las Palmas y Real Sociedad B, han descolgado al equipo de Guillermo Almada hasta la décima posición de la tabla, territorio donde ya soplan vientos muy gélidos. Aunque la línea de 'play-off' aparece a tan solo dos puntos, la frontera que delimita el pozo del descenso a Primera RFEF queda ubicada también a tiro de piedra (tres puntos). Con un nerviosismo creciente, y en busca de soluciones para la recurrente impericia realizadora, el Pucela afronta ante el Málaga esta noche en Zorrilla (21 horas) un duelo cargadísimo de tensión donde necesita ganar de manera urgente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  2. 2

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  3. 3 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  4. 4 Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid
  5. 5 Cuatro perros sueltos atacan y hieren a un vecino de Alcazarén y su mascota
  6. 6

    La antigua Hacienda se llenará con 280 funcionarios de Servicios Sociales desde enero
  7. 7

    El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio
  8. 8

    ¿Qué pasó con el implante coclear que perdió Julia?: La familia de la niña pide ayuda al hospital
  9. 9

    Del campo al paraíso familiar llamado El Peral: «El barrio tiene mucho futuro»
  10. 10 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid necesita salir de su pesadilla ante el Málaga

El Real Valladolid necesita salir de su pesadilla ante el Málaga