El Real Valladolid inicia la campaña de abonados en busca de la máxima fidelidad

Arturo Posada Valladolid Jueves, 10 de julio 2025, 10:57 Comenta Compartir

Como recalca el Real Valladolid en una de sus frases promocionales, «aquí nadie se baja del barco». El club blanquivioleta está decidido a mantener el máximo apoyo entre su hinchada y, para evitar una fuga de abonados tras el desastre de la última campaña, apela directamente al bolsillo. La fidelidad se convierte en el gran aliciente para renovar el carné porque los precios se reducen gradualmente si los aficionados cuentan con uno o dos años de antigüedad. Por poner un ejemplo concreto: el precio de un asiento en categoría adulto en Tribuna Especial (la zona más cara del estadio José Zorrilla) cuesta 554 euros para un abonado con al menos dos años de antigüedad, 609 euros si se sumó a la causa la pasada campaña y 670 si desea darse de alta este curso, una vez que se abra el plazo para la inscripción de nuevos seguidores. Por tanto, cada zona del campo, cuenta con tres tablas diferentes en función de si el abonado cuenta con uno, dos o más años de antigüedad, o si llega como alta.

El Real Valladolid ha establecido cuánto costará acudir a cada partido, de media, en función de las diferentes categorías. De esta manera, un abonado en categoría infantil (0-12 años) se gastará de promedio 3 euros por encuentro, un cadete (13-16 años), 6 euros; un abonado en categoría juvenil (17-25 años), 7 euros; un adulto (26-59 años), 15 euros; y un sénior (más de 60 años), 13 euros. Como resulta habitual, en el precio de los abonos están incluidos los partidos de Copa del Rey que se jueguen en el estadio Zorrilla y un hipotético 'play-off' de ascenso. Para definir estas categorías se toma como referencia el 15 de agosto, fecha en la que el Real Valladolid comienza la competición liguera.

El plazo de renovaciones permanece abierto desde las 8:00 horas de este jueves, 10 de julio, cuando los aficionados con más ganas y disponibilidad han procedido a pagar su carné para el nuevo curso. El periodo seguirá activo hasta el 28 de julio para todas las personas abonadas durante el curso pasado. El plazo para cambiar de asiento se establece entre el 30 de julio y el 1 de agosto, aunque el primer día sólo podrán hacerlo los que se vieron afectados por la creación de la Grada de Animación durante la temporada 2024-2025.

Los abonados que necesiten ayuda durante el proceso y acudan a la Oficina de Atención al abonado a efectuar su cambio, contarán con la ayuda del personal especializado, pero no tendrán prioridad respecto a los que hagan el proceso de manera online. En caso de cambio de asiento, el abonado tendrá que retirar el nuevo carné en la Oficina de Atención al Abonado bajo cita previa, según informa el Real Valladolid.

Todos aquellos seguidores que deseen sumarse al nuevo barco del Pucela tendrán que esperar hasta el 4 de agosto, fecha en la que se procederá a abrir el turno de las altas. Gozarán de prioridad hasta el 7 de agosto aquellos que permanecen en la lista de espera de la última campaña, cuando se alcanzó el tope de 24.000 carnés, récord en la historia del Real Valladolid. Cinco mil personas no pudieron abonarse entonces y se apuntaron con vistas a lograr un carné cuando hubiera asientos vacantes. El club ha establecido como fecha de fin de la campaña de abonados el 28 de agosto, siempre que no se alcance antes el límite referido de los 24.000 abonados, lo que también supondría una plusmarca en Segunda División.

El Real Valladolid mantiene el abono familiar, que incluye en el precio de manera gratuita a los hijos hasta los 16 años. También permanecen activas las bonificaciones por desempleo, lo que supone que las personas que acrediten encontrarse en el paro durante al menos un año tendrán un descuento del 15% en el precio del abono. A los seguidores con un grado de discapacidad superior al 70% se les aplicará una rebaja de 30%,

Los trámites generales se efectúan de manera online a través del portal del Blanquivioleta (en la web oficial del Real Valladolid) sin necesidad de acudir a la Oficina de Atención al Abonado, ubicada en el estadio José Zorrilla. En cambio, los abonos que lleven aplicado descuentos (discapacidad, desempleados y abono familiar) sí deben hacer el cambio de forma presencial bajo cita previa.

El club blanquivioleta enfoca la campaña 2025-2026 por dos canales diferentes. El barco La Leyenda del Pisuerga, nave en la que se han celebrado ascensos desde 2007, aparece como referencia. «Llevo muchos años recorriendo este río. Conozco cada curva y cada puente que lo atraviesa. Conozco su frío, vaya si lo conozco. Muchos prefieren surcar océanos, recorrer el mundo, pero yo no cambio este río por ningún mar, aunque ahora las aguas bajen un poco revueltas… Porque si algo me ha enseñado este río es que tarde o temprano todo vuelve a su cauce. Y, cuando eso pasa, no se me ocurre un lugar mejor por el que navegar», narra en el vídeo promocional una voz en 'off' que simula ser el capitán del navío. «De este barco no nos baja nadie», concluye con un rótulo el 'spot'.

Esa misma idea late en los mensajes de los textos que acompañan el lanzamiento de la campaña, en la que se apela al concepto de «resistir cualquier marea». «Volveremos a navegar entre puentes llenos de esperanza, orgullosos de lo que somos», añade el club en sus mensajes.

Por otro lado, el Pucela rememora una parte de su historia en los carnés, que presentan la imagen de Antonio Barrios Seoane, entrenador del Real Valladolid en tres etapas diferentes (1945-1950, 1965-1966 y 1968-1969). Entre sus gran méritos figuran el hecho de llevar al equipo blanquivioleta de Tercera a Primera División (con el primer ascenso a la élite, consumado en el curso 1947-1948) y alcanzar la final de Copa (en la campaña 1949-1950).