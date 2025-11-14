El Real Valladolid afronta un test de estrés en casa frente a Las Palmas

El Real Valladolid ha mostrado un buen nivel este curso ante rivales de la zona alta, ante los que ha dado la talla. La ... victoria por 3-1 contra el Almería, el triunfo por 0-1 en El Plantío frente al Burgos y el 1-1 en Riazor (que pudo ser una victoria) con el Deportivo, junto al último empate sin goles en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, sirven como compendio de la capacidad del Pucela de Guillermo Almada para abrochar puntos en los duelos por arriba. Esta noche, el Real Valladolid afronta otro test de estrés ante la UD Las Palmas (José Zorrilla, 20:30 horas), en un partido de altos vuelos que permitirá comprobar si el equipo blanquivioleta mantiene esta línea de efectividad ante un contendiente que aún no sabe lo que es perder lejos de su estadio.

El equipo grancanario pugna por la cima de la tabla y llega a la cita como tercer clasificado con 23 puntos, empatado con el Deportivo (segundo clasificado) y a sólo dos puntos del liderato que ostenta el Racing de Santander (25 puntos), equipo al que remontó la pasada jornada con un gran ejercicio de efectividad para rubricar el 3-1 final antes del descanso. Sucede que la gran compresión en la tabla ofrece distancias mínimas y, aunque el Real Valladolid aparece como séptimo en la clasificación (y, por tanto, fuera de zona de 'play-off'), la realidad es que sólo le separan tres puntos de la UD Las Palmas. Una victoria blanquivioleta esta noche en Zorrilla borraría de un plumazo la diferencia clasificatoria entre los dos equipos y propulsaría de manera supersónica al Pucela hacia arriba.

Los chicos de Guillermo Almada comparecen tras un partido de sensaciones ambivalentes en Cádiz. Por un lado, blindaron por quinta vez este curso la portería del férreo Guilherme Fernandes, un portero que brilla con sus paradas salvadoras. El Real Valladolid seguirá explorando esa vía de conceder poco atrás ante Las Palmas, equipo que tampoco se distingue por su fecundidad goleadora. El cuadro amarillo ha marcado 15 tantos, los mismos que el Real Valladolid, y figura muy lejos en su efectividad de los 29 goles que acumula el Racing, los 24 del Deportivo o los 23 del Almería (los andaluces con un partido menos por el aplazamiento del choque contra el Ceuta). Así que, con una buena base defensiva, el Pucela aspira a mantener incólume de nuevo el arco de Guilherme.

Por otro, lado el Real Valladolid sigue peleado con el gol, circunstancia que lastra al equipo de manera recurrente, a pesar de la generación de juego ofensivo. Sin el lesionado Juanmi Latasa, objeto habitual de los focos críticos por sus remates fallidos, el cuadro blanquivioleta tampoco logró perforar la portería del Cádiz y la pareja atacante Marcos André-Jorge Delgado salió de vacío del Nuevo Mirandilla. Almada se mostró proclive en su comparecencia del pasado miércoles a mantener un dúo de 'nueves' y el dibujo 4-4-2, a la espera de que mezcle mejor. En la recámara está la opción de mutar posteriormente hacia un 4-2-3-1, con la fluidez que aporta Iván San José 'Chuki' como enganche, siguiendo el mismo patrón empleado en Cádiz. Habrá que comprobar si Stipe Biuk vuelve a partir como suplente o tiene opciones de retornar como titular al extremo izquierdo, lo que devolvería a Amath Ndiaye al flanco derecho del ataque y comprometería la presencia de Peter Federico en el once inicial.

Alineaciones probables Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Peter Federico, Juric, Ponceau, Amath; Marcos André y Jorge Delgado.

UD Las Palmas Horkas; Viti Rozada, Barcia, Mika Mármol, Clemente; Kyrian, Amatucci; Ale García, Manu Fuster, Pejiño; y Lukovic.

Árbitro Miguel González (comité Asturias), con Luis Mario Milla en el VAR

Estadio, hora y TV José Zorrilla, 20:30, LaLiga TV Hypermotion

El Real Valladolid necesitará afinar como nunca porque Las Palmas aparece como el equipo de Segunda que menos goles ha concedido en las 13 jornadas de Liga, con únicamente ocho tantos en contra (nadie ha sido capaz de marcarle más de un gol en un mismo partido). Sin embargo, el Pucela también muestra cierta condición granítica atrás y, con 11 tantos recibidos, ostenta el tercer mejor registro de la competición. Con estos datos en la mano, el encuentro apunta a un marcador corto, aunque el fútbol muchas veces desafía las tendencias numéricas si los partidos enloquecen por una causa o por otra.

La batalla por la posesión resultará clave, tal y como apuntó Almada el miércoles. El Real Valladolid aspirará a desposeer a los canarios de la pelota, principalmente acentuando la presión en busca de robos lo más cercanos posibles a la portería del croata Dinko Horkas. Pero tendrá que tener cuidado también con la salida del balón porque el equipo que entrena Luis García Fernández intentará asfixiar igualmente la creación blanquivioleta.

Futbolistas como Ale García necesitarán una vigilancia especial. El joven canterano de Las Palmas (22 años) se ha convertido en la gran revelación del equipo amarillo y figura como 'pichichi' de la plantilla con cinco goles. Como señaló Nauzet Alemán, exjugador de Las Palmas y Real Valladolid, en una entrevista el miércoles en 'La Provincia' la temporada de Ale García supone «una sorpresa» en un conjunto en el que se podría esperar que «Sandro, Jesé, Viera o Kirian iban a ser los que tirarían del carro». «En este caso es Ale García. Tiene que ser un orgullo para los canarios que un 'pibe' de cantera triunfe en la UD con estos números», añadió Nauzet. El extremo (que ha sido alineado por Luis García tanto por la izquierda como por la derecha) rubricó la remontada por 3-1 la pasada jornada en el Estadio de Gran Canaria frente al Racing.

El otro héroe ante los cántabros fue el central Mika Mármol, autor de los dos primeros goles, el segundo con una aparatosa herida en la cabeza, de la que manó abundante sangre, y por el que acabó recibiendo 14 puntos de sutura tras finalizar el partido con un vendaje. Luis García tendrá que recomponer para el partido de hoy el centro del campo, ya que el francés Enzo Loiodice está sancionado tras ser expulsado por doble amarilla en la pasada jornada. Kyrian González o Iñaki Rodríguez son las alternativas naturales para acompañar a Lorenzo Amatucci en la medular visitante.

Los datos históricos de visitas de Las Palmas a Valladolid resultan abrumadoramente favorables al Pucela, con 20 triunfos locales, cuatro empates y tres victorias canarias en 27 partidos oficiales. Eso sí, de los últimos cinco enfrentamientos en Zorrilla, el Real Valladolid sólo ha sido capaz de ganar en la eliminatoria de Copa del Rey disputada en diciembre de 2021, con dos derrotas en Segunda, un empate a uno en Primera (en el precedente más reciente, el pasado curso, con Álvaro Rubio en el banquillo) y otro empate en la ida de semifinales del 'play-off' en 2015, preludio de la eliminación del Pucela de Rubi ante Las Palmas de Paco Herrera.