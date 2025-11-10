El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amath pelea con el balón con Álvaro García Pascual durante el último Cádiz-Real Valladolid. EP

Un Real Valladolid «superior» ante los rivales de la zona alta

Los análisis internos del club resaltan la «competitividad» de la plantilla, aunque también ponen el foco en la necesidad de «afinar» en ataque

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:36

El punto obtenido por el Real Valladolid en Cádiz (0-0) sostiene las tesis que se manejan en las oficinas del estadio Zorrilla. Los análisis ... internos del club blanquivioleta resaltan la capacidad de plantar batalla que muestra el equipo que entrena Guillermo Almada en diferentes escenarios, especialmente en condiciones 'a priori' desfavorables. «Siempre competimos», es una de las frases que se escuchan en los despachos, referida a la tendencia que apunta el equipo en Liga (el fiasco copero ya fue objeto de otro análisis intramuros). El buen partido ante el Deportivo en Riazor, donde se rozó la victoria en inferioridad hasta el empate final del conjunto gallego de penalti en el minuto 97 (1-1), constató la capacidad de este Pucela para hacer acopio de puntos a domicilio, algo que ya había demostrado en su salida anterior frente al Burgos en El Plantío y que ha tenido continuidad en la última jornada en Cádiz.

