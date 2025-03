El primer partido de Liga en la historia del Real Valladolid con seis sustituciones

El último encuentro del Real Valladolid ante el Valencia en Mestalla no pasará a la historia de las grandes tardes del club, pero sí tendrá ... un hueco en el anecdotario blanquivioleta. Por primera vez en su historia, el Pucela empleó a 17 jugadores distintos durante un partido de Liga tras ejecutar seis cambios de manera excepcional, algo que no resultaba posible hasta este curso. Cenk Özkacar (minuto 24), Iván San José 'Chuki' (54'), Selim Amallah (64'), Mamadou Sylla (71'), Anuar Mohamed (71') y Darwin Machis (71') entraron al césped desde el banquillo en cuatro momentos diferentes del partido, superando también las tres 'ventanas' fijadas en condiciones normales.

El duro golpe que recibió el blanquivioleta David Torres en la cabeza tras un codazo de Umar Sadiq en el minuto 14 propició la excepcionalidad de los seis cambios. Torres fue atendido por los servicios médicos del Real Valladolid en la banda tras sufrir hemorragia y volvió al terreno de juego, pero dos minutos más tarde su compañero Javi Sánchez avisó al árbitro de que Torres no se encontraba bien por lo que se retiró definitivamente del césped para dar entrada a Cenk. Ese cambio quedó al margen de la lista de cinco sustituciones permitidas al tratarse de una conmoción cerebral. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha incorporado esta temporada este protocolo de conformidad con las directrices de la International Football Association Board (IFAB).

Las bases de competición de la RFEF indican que la sustitución por conmoción cerebral se puede realizar en cualquier momento, «incluso si el jugador ha sido sometido a un reconocimiento médico y se ha reincorporado al partido», como sucedió en el caso de Torres. La sustitución por conmoción cerebral no entra en el cómputo de sustituciones y oportunidades de cambios normales y permite al equipo contrario la «posibilidad de efectuar una sustitución más», aunque el Valencia no la utilizó durante el partido. «El médico del club que realice una sustitución por conmoción cerebral deberá certificar que el jugador sustituido ha sufrido una conmoción cerebral, entregando al árbitro dicho certificado firmado junto a su número de colegiación que acredite este hecho», indica la normativa de la RFEF. Juan Luis Pulido Santana, árbitro del encuentro, adjuntó en el acta del partido el parte médico entregado por los servicios médicos del Real Valladolid, que advirtieron al colegiado de esta circunstancia cuando David Torres se retiró del campo.

Las seis sustituciones permitidas en casos como este amplían aún más la disponibilidad de futbolistas durante los partidos de Liga. La evolución histórica permite comprobar cómo hasta la temporada 1928-1929 no se permitían cambios y si un jugador no podía seguir, su equipo jugaba en inferioridad. En el curso siguiente (1929-1930), se estableció que el portero podía ser cambiado en el caso de que sufriese una lesión, una norma que fue interrumpida desde 1934 a 1948, según recoge BD Fútbol. Hubo que esperar hasta el curso 1969-1970 para ver las primeras sustituciones de jugadores de campo, con dos permitidas por partido. El número se incrementó a tres cambios a partir de la temporada 1995-1996 (en la campaña 94-95 se permitía un tercer cambio, pero sólo para el portero y en caso de lesión). En la campaña 2019-2020, y tras el parón por la pandemia de covid se incrementaron las sustituciones posibles en un partido hasta los cinco cambios, limitados a tres 'ventanas' o momentos de juego diferentes (el descanso no cuenta, por tanto, como ventana) para evitar múltiples interrupciones. El curso actual, se permite ya un sexto cambio de manera excepcional siguiendo el 'Protocolo de las sustituciones adicionales permanentes por conmoción', incluido en las Reglas de Juego de IFAB. De esta manera, el Real Valladolid utilizó en Mestalla por primera vez en su historia a 17 jugadores en un mismo partido de Liga tras ejecutar seis sustituciones ante el Valencia.