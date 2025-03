Nueva carta del Real Valladolid a los abonados: «Comprendemos la frustración»

Arturo Posada Valladolid Jueves, 13 de marzo 2025, 19:15 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

El Real Valladolid sigue profundizando en la relación epistolar con sus abonados, aunque los correos que envía no acaban de llegar a todos los poseedores ... del carné blanquivioleta. La entidad ha remitido una nueva carta vía 'email', firmada esta vez por el portavoz del club, Jorge Santiago, en la que comparte «la frustración de los jugadores y de los aficionados por la derrota del pasado sábado en Valencia». «El equipo compitió mostrando el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que exigimos, pero no pudimos obtener el resultado que todos deseábamos. Como os decía, comprendemos esa frustración. En el césped de Mestalla se vio que los jugadores son personas como todos nosotros, que se dejan todo en su esfuerzo y que se vacían buscando un resultado que no llega», escribe Santiago, siguiendo la línea de la carta que envió la pasada semana el nuevo director general corporativo, Luis García Bravo.

Jorge Santiago añade que la reacción «humana» de los jugadores tras el partido la comparten «todos» los que forman parte del Real Valladolid y aboga por «volver a trabajar duro para convertir esa frustración por los resultados que no llegan en ambición y en energía para afrontar la próxima jornada». «Y es que el próximo sábado en Zorrilla tenemos una nueva oportunidad para competir y ofreceros a vosotros, afición, una victoria que por fin corte la dinámica negativa que estamos atravesando», confía el portavoz. En otro párrafo de la carta, Santiago detalla algunas de las razones que han llevado al fichaje fuera de mercado del lateral izquierdo Henrique Silva, «que llega con la intención de aportar experiencia y competitividad en este tramo final de la temporada», en palabras del portavoz institucional. «Se trata de una oportunidad detectada por nuestra dirección deportiva, que rastrea el mercado nacional e internacional de forma permanente, pensada para reforzar la defensa», agrega. Jorge Santiago resalta que a los responsables del club les corresponde «buscar siempre la mejora continua» y asegurarse de que «el equipo trabaja focalizado únicamente en ese partido ante el Celta de Vigo y en la búsqueda de un triunfo» que la afición «tanto» merece. «Os garantizamos ese trabajo de todos nosotros y esa obsesión por perseguir nuestro objetivo más inmediato. Os esperamos en Zorrilla para conseguir juntos esa victoria. Gracias, siempre, por tu apoyo», concluye la misiva del portavoz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión