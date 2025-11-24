Una noche para que el Real Valladolid encuentre portería

¿El potencial mejor remedio para la falta de gol del Real Valladolid? Medirse a la escuadra más castigada de la competición. El equipo de ... Guillermo Almada tiene la oportunidad esta noche ante la Real Sociedad B en Anoeta (20:30 horas) de encontrar las vías del gol que se le han negado en los dos últimos partidos, tras un empate a cero en Cádiz y la derrota frente a la UD Las Palmas (0-1) que ha vuelto a crear algunas ondas sísmicas en Zorrilla. La Real B paga la juventud que siempre acompaña a los equipos filiales con datos que invitan a pensar que el Pucela podrá perforar hoy la portería 'txuri urdin'. El equipo que entrena Ion Ansotegi ha encajado 24 goles en 14 partidos, incluidos cinco tantos de una tacada en el enloquecido partido ante el Castellón de la jornada anterior (5-4). Sin embargo, ese mismo marcador alerta también contra la efectividad ofensiva de una Real Sociedad B que suma 22 goles a favor, el cuarto mejor registro de la categoría en el lapso de 14 encuentros.

«Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que somos uno de los equipos que más situaciones tiene para marcar, pero nos cuesta traducirlas en el marcador. Estuvimos toda la semana trabajando este aspecto y esperemos que se nos abra el arco, mejorando el volumen de juego y conquistando goles, que es con lo que se ganan los partidos», dijo Guillermo Almada, entrenador del Real Valladolid, durante su comparecencia previa del viernes.

El técnico uruguayo recupera a Juanmi Latasa, incluido ya en la lista de convocados después de dos semanas en la enfermería para tratarse de la lesión que arrastraba en el tobillo. El habitual delantero titular suele ocupar los focos de las críticas por la falta de gol y las ocasiones falladas, pero durante su ausencia el Pucela tampoco se ha distinguido precisamente por una exuberancia ofensiva. Con una limitación de minutos que ya deslizó Almada ante la inactividad competitiva de los últimos días, Latasa dispondrá de la oportunidad de sumar más goles en su casillero particular (hasta la fecha ha marcado tres tantos, dos de penalti).

Los cielos también pueden abrirse para Marcos André, que encadena tres titularidades en las que no ha logrado 'mojar'. El delantero brasileño únicamente presenta en su hoja de servicios de este curso el gran gol que marcó al Almería en la quinta jornada, con una contorsión en el aire que demostró una condición de 'killer' que no ha vuelto a aparecer. Adicionalmente, figura el recambio de Adrián Arnuncio 'Arnu', que no se ha estrenado como realizador en los 70 minutos que ha jugado en cinco partidos saliendo desde el banquillo. La baja por lesión de Jorge Delgado, con una dolencia en el sóleo que le mantendrá en el dique seco entre cuatro y cinco semanas, priva a Almada del delantero que ha cubierto en el once la baja de Latasa tras el viraje táctico hacia el 4-4-2.

La utilización de un 4-2-3-1, con Iván San José 'Chuki' como mediapunta, siempre puede aparecer, ya sea como alternativa durante el partido o de inicio, si Almada decide finalmente reservar a Latasa en el once, a la espera de su concurso saliendo desde el banquillo. «No queremos darle más de lo que pueda soportar», deslizó el viernes el entrenador del Real Valladolid tras el periodo del madrileño en la enfermería.

Alineaciones probables Real Sociedad B Fraga; Garro, Beitia, Peru Rodríguez, Balda; Gorosabel, Agirre; Astiazarán, Eceizabarrena, Ochieng; y Carrera

Real Valladolid CF Guilherme; Alejo, Tomeo, Torres, Bueno; Peter Federico, Juric, Ponceau, Amath; Marcos André y Latasa.

Árbitro Rafael Sánchez (comité Murcia), con Rubén Ávalos en el VAR.

Estadio, hora y TV Anoeta, 20:30, LaLiga Hypermotion TV

El Pucela necesita ganar porque ha ido haciendo de la necesidad virtud. El equipo blanquivioleta pensó que podría dar por bueno el pedregoso empate a cero en Cádiz con un triunfo en casa frente a Las Palmas que finalmente se convirtió en una derrota (0-1) que bajó el suflé. Ahora, necesita recuperar en Anoeta los tres puntos que volaron en Zorrilla frente a los canarios para aspirar a la zona de 'play-off' dentro de la comprimidísima clasificación de Segunda División. Los 20 puntos que atesora el Pucela le colocan ahora como noveno en la tabla tras los partidos ya disputados de este jornada, pero con un triunfo ante la Real Sociedad B saltaría hasta la sexta posición.

En la convocatoria de Almada figuran 23 jugadores con dorsales del 1 al 24, todos a excepción del ya mencionado Jorge Delgado. Tampoco está Iván Garriel, igualmente lesionado, jugador del primer equipo a todos los efectos, aunque luzca el 27. No hay, por tanto, espacio para canteranos del Promesas.

En la Real Sociedad B, Ion Ansotegi recupera a Mikel Rodríguez y a Gorka Gorosabel, que cumplieron un partido de sanción la pasada jornada ante el Castellón. El 5-4 encajado hace prever una vuelta a la titularidad en la portería de Aitor Fraga, en detrimento de Egoitz Arana, titular en Castalia, aunque los dos guardametas han recibido correctivos en forma de goleadas. No se prevén cambios en una línea defensiva que tienen visos de conformar Garro, Beitia, Peru Rodríguez y Balda. Gorosabel puede recuperar el puesto en la medular junto al más ofensivo Agirre, en lugar de Carbonell. El 4-2-3-1 del filial donostiarra pueden completarlo Astiazarán, Eceizabarrena y el keniano Ochieng, con Gorka Carrera como delantero centro.

Precisamente Carrera aparece como la gran amenaza ofensiva de la Real Sociedad B, merced a los seis goles que acumula en 970 minutos de juego repartidos en 14 encuentros. El delantero de Errenteria viene de anotar en la última jornada en Castellón. Por otro lado, el filial 'txuri urdin' jugó el martes ante el Newcastle sub 21 dentro del torneo Premier League International Cup con empate a cero a domicilio

El Sanse presenta dos caras muy diferenciadas. A domicilio no ha sumado un solo punto (siete derrotas), pero como local aún no ha conjugado el verbo perder (cuatro triunfos y tres empates), lo que indica lo confortable que se siente jugando en campo propio, un factor que tendrá que tener en cuenta el Real Valladolid. Además, por su propia condición de equipo filial, compite con la única presión (no demasiado acusada) de mantenerse en categoría profesional. Los resultados de este fin de semana han colocado a la Real B en zona de descenso, de la que saldrá si saca algo positivo ante el Pucela.

«Lo que me deja insatisfecho es que el otro día nos metieron muchos goles, no ganar o perder. Otros días hemos estado bien y perdimos 1-0. Ante el Castellón me quedo con ver a un equipo vivo, pero también cedimos mucho», dijo el viernes Ansotegi. «Estamos consiguiendo ser rigurosos en casa. Fuera de casa, algo estaremos haciendo mal. Debemos seguir siendo competitivos para sumar puntos. Del Real Valladolid hemos visto un 4-2-4, con dos delanteros y extremos muy ofensivos. Tienen la línea más adelantada de la categoría para robar lo más arriba posible», analizó el técnico del Sanse.