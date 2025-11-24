El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juanmi Latasa, durante el partido del Real Valladolid ante la Cultural Leonesa disputado en la jornada séptima en Zorrilla. Rodrigo Jiménez
La previa

Una noche para que el Real Valladolid encuentre portería

El Pucela visita a la Real Sociedad B, el equipo más goleado de Segunda, con Latasa de vuelta a la lista

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

¿El potencial mejor remedio para la falta de gol del Real Valladolid? Medirse a la escuadra más castigada de la competición. El equipo de ... Guillermo Almada tiene la oportunidad esta noche ante la Real Sociedad B en Anoeta (20:30 horas) de encontrar las vías del gol que se le han negado en los dos últimos partidos, tras un empate a cero en Cádiz y la derrota frente a la UD Las Palmas (0-1) que ha vuelto a crear algunas ondas sísmicas en Zorrilla. La Real B paga la juventud que siempre acompaña a los equipos filiales con datos que invitan a pensar que el Pucela podrá perforar hoy la portería 'txuri urdin'. El equipo que entrena Ion Ansotegi ha encajado 24 goles en 14 partidos, incluidos cinco tantos de una tacada en el enloquecido partido ante el Castellón de la jornada anterior (5-4). Sin embargo, ese mismo marcador alerta también contra la efectividad ofensiva de una Real Sociedad B que suma 22 goles a favor, el cuarto mejor registro de la categoría en el lapso de 14 encuentros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

