Guillermo Almada, en el banquillo del Real Valladolid durante el partido del Trofeo Ciudad de Valladolid frente al Estrela da Amadora del pasado miércoles. Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

Almada sobre Alfaro, exgobernador de Jalisco: «Se ha sumado al cuerpo técnico con muchísima humildad»

El entrenador del Real Valladolid recalca que la incorporación del exmandatario mexicano obedece a una «inquietud de la institución»

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

Enrique Alfaro acabó el trabajo sobre el césped de los Campos Anexos en la fría (aunque soleada) sesión matinal de este sábado y dio los ... buenos días al único periodista presente en ese momento junto a la puerta de acceso al interior de Zorrilla. El exgobernador del estado mexicano de Jalisco es ya un integrante más del cuerpo técnico del Real Valladolid y su historia ha hecho correr ríos de tinta y bits a las dos orillas del Atlántico. Las conexiones entre la propiedad mexicana de la entidad blanquivioleta, unidas al gran giro profesional que ha querido dar Alfaro tras retirarse de la política, cristalizan en Zorrilla con el otrora poderoso gobernador de Jalisco convertido en auxiliar del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Almada

