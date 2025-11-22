Almada sobre Alfaro, exgobernador de Jalisco: «Se ha sumado al cuerpo técnico con muchísima humildad»

Enrique Alfaro acabó el trabajo sobre el césped de los Campos Anexos en la fría (aunque soleada) sesión matinal de este sábado y dio los ... buenos días al único periodista presente en ese momento junto a la puerta de acceso al interior de Zorrilla. El exgobernador del estado mexicano de Jalisco es ya un integrante más del cuerpo técnico del Real Valladolid y su historia ha hecho correr ríos de tinta y bits a las dos orillas del Atlántico. Las conexiones entre la propiedad mexicana de la entidad blanquivioleta, unidas al gran giro profesional que ha querido dar Alfaro tras retirarse de la política, cristalizan en Zorrilla con el otrora poderoso gobernador de Jalisco convertido en auxiliar del cuerpo técnico que encabeza Guillermo Almada

Almada explicó este sábado que conocía a Alfaro de su «actividad pública en Mexico», aunque no personalmente, y explicó que su llegada como entrenador asistente al Real Valladolid, dentro del proceso final de formación como técnico, obedece a una «inquietud que tuvo la institución, el club, para poder sumarlo». «Nosotros lo evaluamos por gente conocida que tenemos. Él está completando su virtud y haciendo la pasantía que precisa. Aceptamos la inquietud que tenía la institución en sumarlo a nuestro cuerpo técnico… No sólo en lo futbolístico porque hay relaciones de vida diarias, individuales y grupales en las que él puede aportar por el cargo público que desempeñó. Se ha sumado con mucha humildad y está trabajando y aportando su granito de arena para el crecimiento. Insisto: fue una inquietud de la institución que nosotros aceptamos después de hacer un estudio», recalcó Almada sobre el proceso de la incorporación del anterior gobernador de Jalisco, de 52 años de edad.

El técnico blanquivioleta no prevé fricciones en las relaciones de poder internas, aunque se junten en el mismo cuerpo técnico una persona que ha regido durante seis años los destinos de los 8,3 millones de personas que residen en el denominado oficialmente Estado Libre y Soberano de Jalisco y un entrenador con dilatada experiencia que siempre debe contar con el mando absoluto en los asuntos que atañen al vestuario. «La verdad es que se ha sumado con muchísima humildad y muchísimas inquietudes que tiene para aportar en su crecimiento como entrenador. Él tiene los sueños lógicos de generar un crecimiento en su profesión para ser entrenador. Después de una reunión con él y con el conocimiento de gente que teníamos en común, nos hemos encontrado con una gran persona que se ha sumado con muchísima humildad a cualquier tarea que le hemos designado en el día a día. Ha sido mejor de lo que pensamos en primera instancia cuando lo analizamos. Insisto en la humildad que él tiene como persona: viene a otra función distinta a la que cumplió anteriormente en México. Se ha adaptado de forma espectacular, esa es la verdad», subrayó Almada.

La llegada de Enrique Alfaro copó parte de la rueda de prensa previa al partido de este lunes en Anoeta (20:30 horas) frente a la Real Sociedad B, pero la comparecencia del entrenador del Real Valladolid también versó sobre este partido. El Pucela visitará a un filial donostiarra con dos caras: como local no ha perdido y en su versión visitante cuenta todos sus partidos por derrotas. Además, figura como el equipo más goleado de Segunda, una circunstancia que pueden aprovechar los delanteros del Real Valladolid para marcar, incluido Latasa, que ya está de vuelta tras recuperarse de su lesión, aunque no para jugar los 90 minutos.

«Ya hemos hablado en situaciones anteriores que somos uno de los equipos que más situaciones tiene para marcar, pero nos cuesta traducirlas en el marcador. Estuvimos toda la semana trabajando este aspecto y esperemos que se nos abra el arco, mejorando el volumen de juego y conquistando goles, que es con lo que se ganan los partidos», declaró el técnico uruguayo

Almada podrá contar con Juanmi Latasa (aunque no al cien por cien) y pierde a Jorge Delgado, lesionado para cuatro o cinco semanas, lo que puede comprometer el dibujo 4-4-2 y la vuelta a un 4-2-3-1. «Sí, es una posibilidad. Latasa está mejor, estuvo unos cuantos días parado y eso le quitó continuidad. Ha hecho buenos entrenamientos y lo vamos a tener en cuenta para los minutos que pueda jugar. No queremos darle más de lo que pueda soportar, aún estamos en evaluación, pero seguramente va a estar en el plantel», confirmó.

El LI Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Estrela da Amadora portugués del pasado miércoles permitió ver a futbolistas en evolución como Mathis Lachuer (en posición más adelantada con un trivote en la medular) y Sergi Canós Tenés, dos jugadores que cuajaron «buenas actuaciones», algo que puede auparles a próximas titularidades o más protagonismo en forma de más minutos en Liga. «Son dos buenos futbolistas que vinieron retrasados en su preparación cuando llegaron y están encontrando su mejor versión, al que precisamos porque su aporte puede ser importante y nos abre un espectro mayor. Nos alegramos por ellos porque son buena gente y nos van dar distintas variantes en este partido».

Almada ve a la Real Sociedad B como un filial «muy preciso a la hora de definir» ya que el cuadro donostiarra «no precisa de muchas ocasiones» para marcar goles. «Son uno de los equipos más fuertes como local. Tienen mucho recorrido, mucha juventud, un equipo parecido al nuestro. Estoy seguro de que vamos a encontrar dificultades, pero precisamos ganar, jugar mejor que ellos y tratar de llevarnos los tres puntos, por más que haya otros condicionantes. Tenemos que recuperar los puntos que nos dejamos como local [ante la UD Las Palmas] y dar una alegría a nuestra gente para seguir en las posiciones de vanguardia».