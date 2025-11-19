El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aceves no puede detener el cuarto lanzamiento del Estrela da Amadora en la tanda de penaltis que dio el Trofeo Ciudad de Valladolid al equipo portugués

Ver 48 fotos
Aceves no puede detener el cuarto lanzamiento del Estrela da Amadora en la tanda de penaltis que dio el Trofeo Ciudad de Valladolid al equipo portugués Rodrigo Jiménez

Al Real Valladolid se le evapora el Trofeo en los penaltis

El equipo de Almada deja escapar una ventaja de dos goles ante el Estrela da Amadora y se queda sin el LI Ciudad de Valladolid

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

Al Real Valladolid no le resultaron suficientes los dos goles de ventaja que logró en la primera parte ante el Estrela da Amadora y perdió ... fuelle de manera gradual con dos errores que acabaron por costarle el LITrofeo Ciudad de Valladolid, en un amistoso en el que el equipo luso acabó por llevarse la copa tras imponerse en la tanda de penaltis. Fallaron desde el punto fatídico Ponceau y Juric, sin que Aceves lograse detener ninguno de los lanzamientos del equipo portugués tras el 2-2 con el que acabaron los 90 minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  3. 3

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  4. 4

    «Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»
  5. 5

    Integración contra soterramiento: las plataformas se movilizan a escasos días de la cita clave de la sociedad Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Un conductor con el carné retirado, sin ITV ni seguro y ebrio y drogado se encierra en su vehículo
  7. 7

    Valladolid es la quinta provincia donde más se ha acelerado la venta de viviendas en el último año
  8. 8 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  9. 9

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  10. 10

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Al Real Valladolid se le evapora el Trofeo en los penaltis