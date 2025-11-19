Al Real Valladolid se le evapora el Trofeo en los penaltis

Al Real Valladolid no le resultaron suficientes los dos goles de ventaja que logró en la primera parte ante el Estrela da Amadora y perdió ... fuelle de manera gradual con dos errores que acabaron por costarle el LITrofeo Ciudad de Valladolid, en un amistoso en el que el equipo luso acabó por llevarse la copa tras imponerse en la tanda de penaltis. Fallaron desde el punto fatídico Ponceau y Juric, sin que Aceves lograse detener ninguno de los lanzamientos del equipo portugués tras el 2-2 con el que acabaron los 90 minutos.

Almada, de vuelta de su viaje a Uruguay, calcó el once inicial con el que trabajó el segundo entrenador, Darwin Quintana, durante el entrenamiento vespertino del martes. El Pucela formó de inicio con un 4-3-3, que incluyó al vallisoletano Álvaro Aceves en la portería, una línea defensiva con Trilli, Jaouab, Javi Sánchez y Mario Maroto; en la medular aparecieron Alani, Meseguer y Lachuer; y, por delante, Chuki y Sergi Canós Tenés estiraron las bandas del ataque, con Arnu como primera referencia ofensiva por el centro.

El LITrofeo Ciudad de Valladolid se desarrolló en un ambiente familiar, casi íntimo, con 2791 espectadores y sensaciones ambivalentes sobre el campo. El club sólo habilitó la Grada y Tribuna Oeste, en previsión de la baja afluencia que se registró en el estadio, con el amistoso metido con calzador en pleno mes de noviembre, un miércoles, y con el frío cayendo con fuerza en el José Zorrilla. En el Estrela da Amadora, lo más destacado fue ver en el once a Jovane Cabral, el fichaje frustrado del Pucela en el mercado de invierno de 2023, que jugó como mediapunta dentro del 4-1-4-1 armado por el cuadro luso sin especial protagonismo hasta su cambio.

Real Valladolid Aceves; Trilli, Jaouab (Torres, m.76), Javi Sánchez, Maroto (Bueno, m.76); Alani (Juric, m.76), Meseguer (Ponceau, m.62), Lachuer (Marcos André, m.76); Chuki (Biuk, m.69), Arnu (Mario Domínguez, m.62) y Tenés (Peter Federico, m.69) 2 - 2 Estrela da Amadora Ribeiro; Pape Fuhrer (Commey, m.45), Patrick, Schappo (Ottavio, m.72), Montoia; Moreira, Marcus Abraham (Gastao, m.72), Alex Sola, Jovane Cabral (Antonetti, m.60), Stoica (Meireles, m.45); y Kikas (Pinho, m.45). Goles 1-0 Tenés (m.28). 2-0 Javi Sánchez, (m.33). 2-1 Stoica (m.40). 2-2 Antonetti (m.71)

Árbitro Eder Mallo (comité Castilla y León). Amonestó a Javi Sánchez,Commey, Jaoaub, Montoia, Meireles

Otros datos Estadio José Zorrilla. LI Trofeo Ciudad de Valladolid. 2.791 espectadores

El partido transcurrió de inicio por los cauces de este tipo de amistosos, aunque el Real Valladolid quiso dejar una impronta 'almádica', con intensa presión en busca de robos lo más cercanos posibles a la portería de Renán Ribeiro. A la tarea se aplicó también Lachuer, como medio más adelantado. Arnu probó las mallas del portero del Estrela da Amadora a los diez minutos, aunque el tanto fue anulado ya que el balón había salido antes de que Trilli centrase.

El equipo portugués buscó algunas diagonales que mantuvieron alerta a los centrales del Pucela, pero sin llegar a fructificar. Se fue entonando el Real Valladolid con el paso de los minutos. El equipo de Almada encontró maneras de hacer circular la pelota con fluidez y plantarse en el área rival. Tenés remató con poca fuerza una jugada iniciada con una cabalgada de Maroto por la banda izquierda. Chuki probó los guantes de Renán con un gran disparo en una acción en la que se buscó las habichuelas con mucha habilidad en la frontal del área.

El Real Valladolid entró en combustión, con gran volumen de juego ofensivo, pero sin encontrar la manera de dar la puntilla. Meseguer remató alto. Canós le puso un buen balón a Lachuer, cuyo remate fue bloqueado por la zaga lusa. Luego, fue el extremo el que mandó la pelota silbando por encima del travesaño de Renán Ribeiro. El gol estaba al caer con tanto vendaval blanquivioleta y acabó llegando.

La presión ejecutada por el trío ofensivo Chuki-Arnu-Tenés acabó fructificando con una pérdida en la salida del balón. Entre los tres manufacturaron el 1-0, Chuki mandó la pelota al área, Arnu la dejó pasar con sagacidad y Tenés descorchó el marcador con un disparo preciso y lejos del alcance del portero visitante.

El Estrela da Amadora acusó el golpe ante un Real Valladolid mucho más brioso, con un fútbol más que aceptable en este lapso y un punto huracanado con el gol. Arnu se enredó ante los zagueros portugueses tras un envío largo de Aceves. El Pucela percutía con ganas. El equipo de Almada encontró, además, la vía del balón parado. Chuki ejecutó una falta al área en la que buscó la incorporación de Javi Sánchez en el segundo palo. El central cabeceó a placer el 2-0 y el Trofeo pareció encarrilado.

Sin embargo, la ventaja de dos goles ejerció un efecto narcótico sobre el Real Valladolid, que perdió varios grados de intensidad. Cabral intentó una irrupción infructuosa un minuto antes de que Stoica burlase el sistema defensivo blanquivioleta, se plantase ante Aceves y le batiese por alto, aunque el meta vallisoletano llegó a tocar la pelota antes del emboque del extremo. Los cambios introducidos por Joao Nuno en el descanso revitalizaron al Estrela, aunque el Real Valladolid siguió merodeando por el área rival... ya sin colmillo. Almada fue ejecutando una ristra de cambios (hasta ocho sustituciones), con nombres reconocibles en las alineaciones titulares en Liga. Ponceau brujuleó por los espacios interiores y Biuk buscó rasgar una y otra vez la banda izquierda, con Peter Federico intentando lo mismo por la derecha.

El Real Valladolid parecía con ganas de aumentar la renta, pero fue el Estrela da Amadora el que se llevó el gato al agua, tras un grave error de Jaouab, que la pifió de manera evidente antes de que Antonetti batiese a Aceves para poner el 2-2 en el marcador. La entrada en tromba de cuatro jugadores titulares (Torres, Bueno, Juric y Marcos André) buscó una reacción en el 74 (Mario Domínguez, Ponceau, Peter Federico y Biuk habían ingresado con anterioridad en otras dos ventanas).

Al Real Valladolid se le apagaron las luces arribas, aunque Peter Federico ejecutó un libre directo que pasó cerca del larguero de Renán Ribeiro en el 86 y Javi Sánchez armó un disparo que se envenenó tras tocar en un rival en el 90. El Trofeo quedó abocado a los penaltis. Javi Sánchez abrió la tanda con gol, equilibrado a continuación por el acierto de Pinho. Renán Ribeiro adivinó la intención de Ponceau en el primer fallo blanquivioleta. Antonetti batió a Aceves y Juric mandó su disparo altísimo a las vacías gradas del Fondo Sur.Meireles no falló para el Estrela, ni tampoco Marcos André para el Pucela, así que en las botas de Moreira estaba el desenlace. El balón se coló de nuevo por las mallas de Aceves y la tanda de penaltis acabó 2-4, con el Trofeo rumbo a Portugal. Al Pucela se le hizo largo el Ciudad de Valladolid y acabó pagándolo, en un claro aviso para la Liga.