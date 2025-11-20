El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki, durante el Trofeo Ciudad de Valladolid disputado este pasado miércoles por el Real Valladolid ante el Estrela da Amadora portugués Rodrigo Jiménez

La casi imposible renovación de Chuki con el Real Valladolid

El futbolista quiere garantizarse jugar en la élite y la negociación con sus agentes está en vía muerta por su pérdida de protagonismo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:21

La operación del Real Valladolid para renovar a Iván San José 'Chuki' se ha complicado con el paso de las semanas hasta llegar a ... un punto en el que ya parece casi imposible que prospere. Las negociaciones con sus representantes, de la agencia Leaderbrock, han entrado en vía muerta, no tanto por las condiciones económicas y de duración de contrato que ha planteado el club blanquivioleta, sino por la percepción que existe de Chuki, al que se contempla como un próximo jugador de Primera División, más allá de su contrato actual con el Pucela, que expira el próximo 30 de junio de 2026.

