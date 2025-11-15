Mario Domínguez, el otro adolescente más joven en debutar en el Real Valladolid El delantero juvenil se estrenó con el primer equipo con 16 años y casi 10 meses, solo por detrás de Gail

El berciano Mario Domínguez Carriles -aunque nació en Gijón- (23-01-2009) se hizo un hueco en la historia del Real Valladolid en la noche del viernes, en la que debutó con el primer equipo a sus 16 años y casi 10 meses, en el encuentro ante la UD Las Palmas.

El futbolista, cuya familia reside en Ponferrada, se convierte en el segundo jugador más joven en debutar con el Pucela, solo por detrás de Gail, tal y como informa la web oficial del equipo blanquivioleta.

El delantero entró en el minuto 82 sustituyendo a Peter Federico en busca del empate frente al equipo canario. Formó pareja en ataque con Arnu, quien todavía sigue siendo juvenil y a quien superó como el segundo debutante más joven.

Un día que Mario Domínguez nunca olvidará, aunque hubiera deseado un resultado mejor, para seguir creciendo en el Real Valladolid. Así, en su tercer año en el club, al que llegó en el verano de 2023 procedente de la SD Ponferradina, ya ha debutado con el primer equipo. Un logro que estuvo cerca de tener premio doble, ya que Luis Miguel Gail (Valladolid, 23-02-1961), lo hizo un 14 septiembre en Copa contra el Palencia CF y un 6 de noviembre en Liga frente al Valencia. Ambos partidos se disputaron en 1977, cuando todavía tenía 16 años y unos pocos menos de días.

El pasado mes también se estrenó con el Promesas. Con el filial tampoco batió el récord de precocidad, ya que este lo tiene Víctor Fernández, quien debutó en la temporada 2023-2024 con 16 años y 23 días.

