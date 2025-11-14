El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Domínguez, en un partido con el Promesas. Iñaki Sola-Real Valladolid
Real Valladolid

La convocatoria del Real Valladolid: Almada llama al juvenil Mario Domínguez

El atacante berciano de solo 16 años completa la lista para el encuentro de esta noche ante al UD Las Palmas (20:30 horas)

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:28

Comenta

Guillermo Almada ha incluido en la convocatoria de 23 jugadores para el encuentro de esta noche ante la UD Las Palmas (20:30 horas) al ... atacante juvenil de 16 años Mario Domínguez. El futbolista berciano, juvenil de primer año y que ha debutado con el Real Valladolid B, es la principal novedad en una lista en la que no están los lesionados Juanmi Latasa e Iván Garriel, además de Víctor Meseguer. De este último no se ha especificado si se trata de una decisión técnica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  4. 4 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  7. 7

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9

    Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica
  10. 10

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La convocatoria del Real Valladolid: Almada llama al juvenil Mario Domínguez

La convocatoria del Real Valladolid: Almada llama al juvenil Mario Domínguez