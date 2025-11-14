La convocatoria del Real Valladolid: Almada llama al juvenil Mario Domínguez

Guillermo Almada ha incluido en la convocatoria de 23 jugadores para el encuentro de esta noche ante la UD Las Palmas (20:30 horas) al ... atacante juvenil de 16 años Mario Domínguez. El futbolista berciano, juvenil de primer año y que ha debutado con el Real Valladolid B, es la principal novedad en una lista en la que no están los lesionados Juanmi Latasa e Iván Garriel, además de Víctor Meseguer. De este último no se ha especificado si se trata de una decisión técnica.

Además, Almada deja fuera a los futbolistas del filial Koke Iglesias, Xavi Moreno y Hugo San, pero Adrián Arnu entra en la convocatoria, tras llegar a tiempo tras jugar con la selección española sub-19.

El técnico uruguayo ya destacó el pasado miércoles el buen trabajo y acoplamiento de Ponferrada, y valoró una posible convocatoria, aunque en un principio la supedió al regreso de Arnu.

Aún así, finalmente, Almada se ha decantado por convocar al ariete, en un momento donde se reconocen los problemas de gol que acredita el equipo.

La lista de convocados es la siguiente: Aceves, Guilherme, Trilli, Guille Bueno, Torres, Javi Sánchez, Lachuer, Tenés, Marcos André, Amath, Alani, Iván Alejo, Tomeo, Maroto, Biuk, Jorge Delgado, Arnu, Chuki, Ponceau, Peter, Jaouab, Jurić y el juvenil Mario Domínguez.