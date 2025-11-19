Otra lesión diezma la delantera del Real Valladolid

Las lesiones dan poca tregua al Real Valladolid en su parcela ofensiva. El equipo blanquivioleta no podrá contar durante las próximas cuatro o cinco semanas ... con Jorge Delgado, una vez confirmado el alcance de la lesión que presenta en su sóleo derecho. El delantero se lastimó durante la primera parte del partido ante la UD Las Palmas y aguantó hasta el descanso, cuando fue sustituido por Iván San José 'Chuki'. Delgado ya permaneció ausente en la sesión vespertina del martes, a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas.

La baja del atacante madrileño se solapa con la de Juanmi Latasa, que se ha perdido los dos últimos partidos frente a Cádiz y Las Palmas por una dolencia en el tobillo que ya arrastraba en encuentros anteriores y que finalmente le obligó a parar por recomendación médica. Latasa está en proceso de readaptación al grupo, aunque no participó en la sesión colectiva de este pasado martes a puerta abierta en los Anexos. Si las previsiones médicas se cumplen (el plazo que se estimó era de dos semanas), el delantero podría estar disponible para el encuentro del próximo lunes ante la Real Sociedad B (Anoeta, 20:30 horas), aunque aún no hay confirmación, en función de cómo evolucione en los próximos días.

La baja de Jorge Delgado privará a Almada de un futbolista que venía de encadenar sus dos primeras titularidades con el Pucela, precisamente por la baja de Latasa, como acompañante de Marcos André en la vanguardia. Delgado acumula 277 minutos en siete partidos y se estrenó como goleador este curso con un tanto en el minuto 93 frente al Sporting en Zorrilla saliendo desde el banquillo para reducir diferencias en el marcador y dejar el resultado final en 2-3.

En el choque de la última jornada ante Las Palmas, la lesión de Jorge Delgado llevó a Almada a rediseñar el dibujo del equipo en el descanso con la presencia de Chuki como enganche en un 4-2-3-1 desde el 4-4-2 inicial. Los ingresos desde el banquillo de Adrián Arnuncio 'Arnu' y Mario Domínguez recuperaron la formación con dos delanteros, en este caso con dos atacantes muy jóvenes (Arnu tiene 18 años y Mario Domínguez, 16, aún con ficha juvenil). Con la incógnita de si Latasa llegará finalmente a tiempo para jugar ante la Real B, el Pucela ya sabe que no podrá contar con Jorge Delgado durante las próximas cuatro o cinco semanas.