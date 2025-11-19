El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jorge Delgado se lamenta tras una ocasión en el último Real Valladolid-Las Palmas José Carlos Castillo

Otra lesión diezma la delantera del Real Valladolid

Jorge Delgado estará entre cuatro y cinco semanas de baja por una dolencia en el sóleo, con Latasa aún en proceso de readaptación

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

Las lesiones dan poca tregua al Real Valladolid en su parcela ofensiva. El equipo blanquivioleta no podrá contar durante las próximas cuatro o cinco semanas ... con Jorge Delgado, una vez confirmado el alcance de la lesión que presenta en su sóleo derecho. El delantero se lastimó durante la primera parte del partido ante la UD Las Palmas y aguantó hasta el descanso, cuando fue sustituido por Iván San José 'Chuki'. Delgado ya permaneció ausente en la sesión vespertina del martes, a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas.

