Darwin Quintana se dirige a los jugadores durante la sesión de este martes en los Anexos

Darwin Quintana se dirige a los jugadores durante la sesión de este martes en los Anexos Alberto Mingueza

Real Valladolid

Sesión sin Guillermo Almada para preparar el Trofeo Ciudad de Valladolid de este miércoles

Darwin Quintana dirige al Real Valladolid por el viaje a Uruguay del técnico en la previa del amistoso frente al Estrela da Amadora (Zorrilla, 20:30)

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:24

La noticia fue la ausencia de Guillermo Almada. El entrenador del Real Valladolid no dirigió al equipo durante la sesión vespertina de este martes en ... los Campos Anexos, en la que tomó las riendas su segundo, Darwin Quintana. Almada ha viajado en los últimos días a Montevideo para solventar trámites burocráticos relacionados con su visado y tenía prevista su vuelta a Valladolid en la madrugada de este miércoles, con la idea de dirigir a la plantilla en la sesión matinal (11 horas), previa al amistoso contra el Estrela da Amadora que se jugará este miércoles por la noche (20:30 horas, José Zorrilla).

