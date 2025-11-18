Sesión sin Guillermo Almada para preparar el Trofeo Ciudad de Valladolid de este miércoles

La noticia fue la ausencia de Guillermo Almada. El entrenador del Real Valladolid no dirigió al equipo durante la sesión vespertina de este martes en ... los Campos Anexos, en la que tomó las riendas su segundo, Darwin Quintana. Almada ha viajado en los últimos días a Montevideo para solventar trámites burocráticos relacionados con su visado y tenía prevista su vuelta a Valladolid en la madrugada de este miércoles, con la idea de dirigir a la plantilla en la sesión matinal (11 horas), previa al amistoso contra el Estrela da Amadora que se jugará este miércoles por la noche (20:30 horas, José Zorrilla).

La preparación del LI Trofeo Ciudad de Valladolid centró el trabajo de Quintana, que formó con dos equipos con vistas al partido amistoso frente al equipo portugués.Por un lado, el segundo entrenador blanquivioleta alineó un once formado por Aceves en la portería, con Trilli, Jaouab, Javi Sánchez y Maroto en defensa;por delante una medular con Alani, Meseguer y Lachuer; y, como línea ofensiva de tres, Chuki, Arnu y Sergi Canós Tenés. Enfrente formaron:Guilherme; Koke, Aranda, Torres, Hugo San; Xavi Moreno, Juric, Ponceau, Biuk; Mario Domínguez y Marcos André. De esta prueba saldrá un once para el partido de esta noche, posiblemente con jugadores mezclados de las dos formaciones, aunque la primera de ellas cuenta con más integrantes con posibilidades de entrar en el once. Los lesionados Latasa, Garriel y Jorge Delgado no saltaron a los Anexos.

El Estrela da Amadora ocupa actualmente la decimotercera posición en la Primeira Liga de Portugal, con once puntos en once jornadas. En su último partido, empató a uno en su casa frente al Nacional. En el Estrela militó Guilherme Fernandes, actual portero del Real Valladolid. El equipo luso cuenta en su plantilla con Jovane Cabral, futbolista que el Real Valladolid no pudo inscribir en el mercado de invierno de 2023 al no recibir el visto bueno de la FIFA.