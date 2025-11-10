El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del LI Trofeo Ciudad de Valladolid Real Valladolid

Real Valladolid

El Estrela da Amadora de Jovane Cabral será el rival en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid

El partido se jugará el 19 de noviembre en Zorrilla (20:30 horas) ante el equipo luso, en el que milita el extremo que el Real Valladolid no pudo incorporar en enero de 2023

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

El Real Valladolid anuncio este lunes que el CF Estrela da Amadora, equipo de la primera visión portuguesa, será finalmente el rival del conjunto blanquivioleta ... en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid. El partido se disputará en el estadio José Zorrilla el miércoles 19 de noviembre a partir de las 20:30 horas. De esta manera, el club pucelano resuelve el amistoso pendiente con el nombre de la ciudad que debe jugar en virtud del convenio vigente con el Ayuntamiento de Valladolid y que fue aplazado de manera preciciptada el pasado 6 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  3. 3 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  4. 4 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  7. 7

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  8. 8

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  9. 9 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  10. 10

    Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Estrela da Amadora de Jovane Cabral será el rival en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid

El Estrela da Amadora de Jovane Cabral será el rival en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid