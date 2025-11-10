El Estrela da Amadora de Jovane Cabral será el rival en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid

El Real Valladolid anuncio este lunes que el CF Estrela da Amadora, equipo de la primera visión portuguesa, será finalmente el rival del conjunto blanquivioleta ... en el LI Trofeo Ciudad de Valladolid. El partido se disputará en el estadio José Zorrilla el miércoles 19 de noviembre a partir de las 20:30 horas. De esta manera, el club pucelano resuelve el amistoso pendiente con el nombre de la ciudad que debe jugar en virtud del convenio vigente con el Ayuntamiento de Valladolid y que fue aplazado de manera preciciptada el pasado 6 de agosto.

Entonces, el Real Valladolid tenía fijada la disputa del Trofeo ante el Getafe CF, pero sólo siete horas antes del inicio, el club anunció la suspensión del encuentro debido al mal estado del césped. Ahora, cambia el rival y, en lugar del cuadro getafense, el Pucela tendrá como rival a un equipo de la Primeira Liga portuguesa.

Entrenado por João Nuno, el equipo luso tiene a Sidny Lopes Cabral como máximo realizador hasta la fecha, con un total de cinco goles. En el Estrela da Amadora milita actualmente Jovane Cabral, futbolista que el Real Valladolid no pudo inscribir en el mercado de invierno de 2023 tras la negativa de la FIFA a validar el tránsfer para su cesión desde el Sporting de Portugal.

El Estrela da Amadora ocupa actualmente la decimotercera posición de la tabla en la máxima categoría lusa (sobre un total de 18 equipos), con once puntos en once jornadas disputadas y un balance de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.