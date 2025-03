Había una vez un circo

Comenta Compartir

¿Qué será lo siguiente? ¿Un pívot del Contiendas (no sé si existe todavía el club) como central para ganar el juego aéreo? ¿Un lateral ... del Recoletas con brazo de acero para probar suerte desde fuera del área? ¿Un gordito del VRAC o del Chami para ganar consistencia en la pelea? ¿El bombero torero? ¿La mujer barbuda? En el Real Valladolid todo es posible. Bienvenido al circo, querido lector, pero no de las risas, sino de los horrores. Ya no sorprende nada. Me imagino a Catoira, Mazziotti y André llamando a Ronaldo para recomendar el fichaje de Peternac, «que para eso le utilizamos como imagen en la campaña de abonados». Otra maniobra de burdo populismo vacío. Yo qué sé. Nos hace falta gol, presi. Si se pone, embocaría más balones que Sylla, Marcos André y Latasa juntos, a poco que baje esa tripita post-fútbol.

Noticia relacionada Ronaldo Nazário retira su candidatura a presidir la Confederación Brasileña de Fútbol Henrique Silva. Sin equipo. No juega desde mayo de 2024. 31 años. Nacionalidad brasileña. Como Ronaldo, Mazziotti, Paulo André, Lucas Oliveira, Kenedy, Gustavo Henrique, John Víctor… Todos tienen un denominador común, el fracaso deportivo, pero todos amigos, que al final es lo que cuenta. Qué más da, el Pucela lo aguanta todo, como el Excel. Catoira va camino de ser Dominguinho Catoirao. Así casará mejor con el clan que está dejando en el chasis a una entidad, que malvive sus últimas semanas en Primera convertida en un tropezón interminable. Si a Catoirao le han impuesto el esperpento que representa fichar a un lateral zurdo, ahora que quedan once partidos y el equipo está en Segunda, debería dimitir. Aunque solo sea por vergüenza profesional. Si ha participado en este nuevo ridículo institucional y está de acuerdo, entonces debería candar la puerta por fuera por incompetente y por faltar a la verdad. Cuando abrochó el mercado de verano con el perfil izquierdo de la retaguardia vacío, Dominguinho dijo que estaba planificado así. En enero firmó a Aznou. No hacía falta, según su criterio, pero aprovechó la ventana para vender al lateral reconvertido (Rosa) y contratar a un joven en formación. Lo que viene a ser una profunda declaración de principios, vamos. Hoy blanco y mañana negro, sin sonrojo. El límite salarial, el fair play financiero. Las Milongas SAD. O lo que es lo mismo, el Real Valladolid de Ronaldo, Mazziotti, Catoira y André. No hay dinero para reforzar al equipo, cualquier pestañeo es bueno para descapitalizar al club, pero el 11 de marzo planta la zamarra pucelana a un perfecto desconocido que «llega para reforzar la zaga blanquivioleta». ¿Qué más se puede pedir? Nos quejamos de la clase política y sus constantes contradicciones, pero lo del Pucela en el presente curso es histórico. No recuerdo una descomposición tan evidente y grosera. Grotesca, incluso. No es una broma, es la realidad de un club que, en vez de estar planificando ya la próxima temporada en Segunda (viendo cómo soltar morralla y encontrar talento), se dedica a enchufar a un futbolista que en los últimos cuatro años ha pisado menos el verde que Omar Montes una biblioteca. Solo falta que Rubio le pruebe como titular el sábado contra el Celta. En otro tiempo, el técnico se habría opuesto a formar parte del esperpento. En el Real Valladolid actual, las tragaderas son infinitas. Pobre club y pobre afición. Como no llegue pronto la venta y el reseteo institucional, no sé hasta dónde va a llegar esta diarrea de vergonzantes acontecimientos. Pongan fin a esto cuanto antes, hagan el favor, que al final la grada se va a hartar, si no lo ha hecho ya, y va a dejar Zorrilla en los huesos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol