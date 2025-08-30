El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trilli se lamenta tras anularse su gol, con Garri y Xavi Moreno aún celebrando. A. Mingueza
Gambetas largas

Mucha pasión y poco fútbol

Almada sigue estampando su sello. El sacrificio no se negocia, pero al Pucela le faltó calidad y claridad para escapar del cero. Mucho trabajo por delante

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:05

Preparados, listos... el fútbol es pura presión

El Real Valladolid arranca los partidos, cuando el rival da la primera patada desde el círculo central, en la posición del velocista que entierra la ... zapatilla en los clavos de salida justo antes de afrontar los cien metros lisos. Hincha el pecho, aprieta los cuádriceps y cuando suena el silbato sale como si la primera carrera fuera la última del partido. Así acogota al rival. Y en ese escenario de presión máxima, asienta un dibujo, que sujeta la pizarra con el césped encogido antes de que el contrario pise las posiciones defensivas del Pucela. El camino hacia la victoria recorre su primer milímetro en este tránsito hacia la asfixia del fútbol del adversario, pero el cuadro castellano se obturó en la evolución ofensiva de su planteamiento. Bien en el esfuerzo, lento y espeso en el primer pase, en el segundo movimiento, y nulo en la finalización. Por eso, la pasión se escapó por el desagüe de las imprecisiones cuando el balón besó la bota blanquivioleta.

