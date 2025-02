De bruces contra la áspera realidad

Comenta Compartir

1 La retaguardia como un bloque de mantequilla

Para hacer cosquillas al Villarreal, el Real Valladolid necesita firmar un partido perfecto. La batalla resulta desigual en cualquier ámbito. No hay una brizna de equilibrio entre un equipo bien hecho y otro en proceso de descomposición. Con este panorama, la única opción de que ... el resultado no sea un sonrojo se acuesta sobre dos variables, que el Pucela rubrique una actuación de Oscar y que el conjunto amarillo se instale en sus antípodas. No ocurrió ninguna de las dos hipótesis. El cuadro castellano compitió durante 40 minutos, el tiempo que tardaron Javi Sánchez y David Torres en abrir en canal la tenue esperanza blanquivioleta en La Cerámica. Tras el 1-0, el derrumbe fue proporcional a las innumerables carencias que presenta el vestuario de Cocca. El fútbol se define en las dos áreas. En la pucelana, la retaguardia se deshizo. En la levantina, Diego Conde, que podría haberse asomado al césped después de grabar un capítulo de Velvet, no tuvo mucha faena. La voluntad no fue suficiente.

2 La dictadura del juego entre líneas En el fútbol hay un espacio que suele delimitar la frontera entre la vulgaridad y la fantasía. Es el hueco, la espalda, esa trinchera donde los grandes destrozan a los aspirantes. El juego entre líneas como cantera inagotable de fluidez, de ocasiones, de fútbol, en resumidas cuentas. El Pucela de Víctor, ese virtuoso que se incrustaba en el socavón que separa la defensa y la medular del adversario para afilar el punzón y hacer jugar al resto. Hace años que el Pucela no encuentra ese hilo conductor que convierte la vulgaridad en un bisturí de alta precisión. Lo ve un niño, pero el primer fichaje de Catoira en este despropósito llamado mercado de invierno ha sido una réplica de Juric. No hay nadie a los mandos. 3 Un banquillo con sillas vacías y miradas perdidas Hubo un plano que retrata la cruda realidad que padece el Real Valladolid. El banquillo medio desierto, dos futbolistas con la mirada perdida y las butacas vacías. Así vive el cuadro castellano el epílogo del zoco invernal, que sigue enseñando las miserias de una dirección deportiva sin orden ni coherencia. Con la goleada abrochada, Marcelino abrazó al entrenador del Pucela nada más concluir el duelo. El argentino, resignado, negaba con la cabeza, mientras el asturiano trataba de levantarle el ánimo. Es la triste verdad del Pucela, un equipo que despierta ternura en el rival y que entierra la pasión de su hinchada, que ve cómo sobre el césped puede haber un propósito, que se desvanece en la esperanza de que a partir del martes Diego Cocca tenga un vestuario digno. No pido calidad, simplemente dignidad. 4 El equipo es el reflejo de la planificación deportiva Diego Cocca apostó por Chuki en lugar de Iván Sánchez. Es lo que hay, las apreturas de una planificación rocambolesca y un mercado de invierno que no solo condiciona las llegadas, sino que también acota las variantes, porque hay futbolistas, como el propio Ivi, que están en el escaparate. Y en esta tesitura, el argentino ya no sabe a qué atenerse, a quién poner, porque no sabe si mañana tendrá más perchas vacías en el clóset o contará por fin con recambios que le permitan competir con un mínimo de decoro. Al Pucela de Cocca se le perciben hechuras, pero siempre termina desfondado porque lo fía todo a una carta. No hay mucho más. Once para competir al límite y un plan B que no es más que una tiniebla. dsaf dsa dfs 5 Colorín colorado como prólogo del cuento Los cuentos suelen tener dos finales. 'Colorín colorado' y 'fueron felices y comieron perdides'. Más o menos por ahí. En el Pucela, el epílogo se convierte en el prólogo más áspero. Por mucho que Cocca y los doce valientes que tiene en pie lo intentan, la calidad siempre se alista en las filas del rival, por lo que la única incógnita es conocer si la derrota será más o menos abultada. El Pucela va tanto al límite que cuando da un traspié sobre el alambre la red se llena de boquetes y ahí termina todo. Catoira y compañía tienen un par de días para dejar de hacer el ridículo. No tengo ninguna confianza en su habilidad, más allá de la verborrea con halo de superioridad que destila cada vez que se pone delante del micro. Menos samba y más labor.

