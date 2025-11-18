La prueba del '9' en el Real Valladolid

No cabe duda que la alarmante falta de acierto goleador mostrada por el equipo en estos últimos partidos ha desatado una oleada de conjeturas acerca ... de las posibles soluciones a manejar para resolver, o al menos paliar, el problema. En esta tesitura, lo primero de lo cual se echa mano es del dato y éste no puede ser más contundente.

Explica Carlos Pérez, amigo y compañero en estos menesteres, en su último artículo que el guarismo es claro: 60% de posesión, 22 tiros totales, y diez saques de esquina favorables no nos alcanzan nada más que para cuatro tiros a puerta reales y uno al palo. De igual manera viene a juntar este dato al no menos importante de haber encajado un gol en los primeros compases de los cinco últimos partidos. O sea, el problema en ambas áreas como comentábamos la pasada semana.

Como uno es más de criterio técnico por encima de cualquier otra consideración, pues comparto plenamente su afirmación de que carecemos de falta de criterio en la idea del ataque. Como lo de los extremos a pierna cambiada y su imposibilidad en la tarea de centrar con garantías ya está machacada, pues me adhiero a su brillante resumen: «Jugamos sin extremos, con un 10 que no es tal y ahora con dos 'nueves' que se estorban». ¡Perfecto Carlos, ni un solo pero!

Y ya puestos a hablar del delantero centro, se me ocurren varias consideraciones. La primera es que siendo, como yo pienso que es, Marcos André el mejor '9' que tenemos, no entiendo que no inicie como titular en esa posición. No puedo entender que tenga que esperar a sustituir a un compañero para ocupar 'su' posición y que luego se le otorguen 21 minutos para que la desarrolle… prueba o castigo –vaya usted a saber– tan improcedentes como perjudiciales para el jugador y, lo que es más importante, para el equipo.

La otra inmediata es esa eterna manía de poblar con más jugadores un área rival, de por si llena de efectivos, cuando lo ortodoxo es colocar un jugador con movimientos de centro delantero; un '9' que sepa abrir huecos y crear espacios que permitan la llegada de jugadores de segunda línea al lugar de remate.

Nunca, ni en defensa ni en ataque, el acumulo de hombres genera ventaja táctica sino justamente todo lo contrario; pensarlo es llamar tonto al contrario creyendo que sus jugadores te van a permitir que campes libre de marca en su área. Un espacio que , como es obvio, cuando más trafico sostiene menos espacio de remate permite.

La tercera consideración, también conceptual, viene a cuento de valorar con mayor peso específico en un centro delantero la capacidad de defender que la de atacar. Entiendo que defender es coyuntural y rematar obligatorio. No me vale por tanto que a Juanmi Latasa se le valore con notoriedad sus incursiones defensivas y no se ponga el acento en mejorar su fortaleza en el área rival, en la defensa del balón controlado sin caer al suelo o se le postulen dos extremos auténticos, a pierna real, que le surtan de centros de verdad para hacer valer su capacidad rematadora de cabeza. Yo no veo necesario buscar fichajes y si, por el contrario, volver la cara y ensayar con lo que tenemos. Con Marcos André, Latasa, Arnu y Delgado tenemos más que suficiente; trabajar con ellos y sobre todo crear mecanismos de ataque lógicos con los hombres adecuados es lo que creo que falta. Y no generar expectativas contraproducentes en chicos demasiado jóvenes a los cuales y a día de hoy se les puede perjudicar más que otra cosa. Habrá tiempo.

Salvo traer a Mbappé, Lewandoski u Oyarzabal, el buscar fichajes en el mercado no lo veo; sobretodo porque el francés busca la carrera tras el pase, el polaco vive de los centros de sus bandas y el vasco aprovecha el toque permanente al espacio de sus volantes asistentes. Y nosotros pasamos con dificultad, no utilizamos extremos centradores y los 'dieces' y 'ochos' están aún en fase experimental.

Al fin y al cabo, creo que todo ello es una cuestión de concepto y que es muy difícil desarraigar esta idea de alguien que por experiencia profesional confía en ella; pero seguir probando 'nueves' quince partidos después de iniciado el campeonato, sencillamente no lo veo.