Juric, que regresaba al once, presiona a Appin. Ricardo Ordóñez
El análisis

Luchas igualadas y gol de fantasía

«La calidad terminó por imponerse tras haber peleado de verdad frente a un Burgos tan inocente como incómodo»

Javier Yepes

Javier Yepes

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:38

Si el partido de El Plantío tuviese que resumirlo con una sola idea, solo podría ser la de haber conseguido igualar en lucha y esfuerzo ... al equipo burgalés y haberle terminado por superar gracías a un golpeo magistral y una mayor calidad y orden en la propuesta global. Esfuerzo y calidad para no dar más vueltas.

