La 'familia Blanquivioleta' irrumpe en la Plaza Mayor

El Real Valladolid busca una mayor identificación con la ciudad y con sus aficionados y, por eso, recurre a la imagen de «una familia de ... apellido Blanquivioleta» en un panel instalado en la Plaza Mayor con un emotivo texto que apela al sentimiento de pertenencia y de arraigo. «No todas las familias nacen bajo el mismo techo. Algunas nacen en una ciudad bañada por la niebla, o en sus caminos que recorren la tierra como venas. Otras, en tardes de gloria... o en gradas congeladas por el invierno. Una familia que ha aprendido a celebrar, como a resistir. A caer. Y a levantarse. A defender su escudo sin condiciones», comienza el texto del club blanquivioleta, visible junto al ascensor que da acceso al 'parking', con un guiño al emblema recuperado por la presión de la afición pucelana tras el fallido rediseño ejecutado durante la concluida presidencia de Ronaldo Nazário.

«Es difícil hablar de una nueva etapa cuando esta familia nació hace casi cien años. Pero la necesita. Un cambio profundo. Una evolución necesaria», desliza ahora el Real Valladolid propiedad de Ignite Sports Spain y Ben Oldman Loan Partners, en busca de nuevos caminos que eviten las fracturas del pasado y permitan la simbiosis con los nuevos dueños.

«Y como toda familia que quiere crecer, nos toca transformarnos sin olvidar quiénes somos. Reagruparnos. Volver a lo que siempre hemos sido. Y trabajar por lo que queremos ser», añade la carta abierta a la ciudadanía.

«Porque pertenecer a esta familia no es un derecho: es un privilegio. Una obviedad que no todos conocen. Un honor que se demuestra en los detalles, esos que parecen insignificantes, pero lo cambian todo. Y al final, eso es lo que realmente nos define: no los trofeos, sino la lealtad. Las raíces que nos aferran a esta tierra. El orgullo que no cabría en ningún nombre de una camiseta. Y la certeza de que, pase lo que pase, volveremos al Zorrilla. Porque volveremos a creer», prosigue el texto, con un fuerte componente afectivo que busca tocar la fibra pucelana y ampliar el espectro social.

«Aquí caben todos. No hay un ustedes y un nosotros. Solo un todos», añade el escrito, donde se adivina la mano mexicana en ese 'ustedes' para hablar de la segunda persona del plural.

«Los que nacieron con la camiseta puesta. Y los que la eligieron con el corazón. Los que cruzan pueblos, ciudades, fronteras o hasta mares, no solo para estar más cerca... sino para dejar algo de sí en este escudo. Está en nuestra sangre. En nuestra tierra. Es nuestra herencia. Y nuestro futuro», concluye la misiva, en un espacio cedido por el Ayuntamiento, que incluye una coletilla municipal que rompe el tono emocional al recordar que se puede acudir a los partidos tanto en las líneas especiales de Auvasa como en las bicicletas públicas de Biki.