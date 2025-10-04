Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas El brasileño jugó en la temporada 96-97 con Cantatore en el banquillo y participó del partido 1.000 en Primera División

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 09:54

El exjugador del Real Valladolid, también de la selección brasileña, Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, ha fallecido esyte viernes a los 58 años, después de días internado en el hospital por una afección renal. La noticia la dio a conocer la Federación Paulista de Fútbol varias fechas después de su ingreso en un hospital de Barueri, un municipio del estado de São Paulo.

Edu Manga, (Osasco, Brasil, 1967) llegó a Valladolid en la temporada 96-97 después de una intensa carrera que di ocomienzo en las categorías inferiores del Palmeiras, donde llegó a jugar hasta 188 partidos con su primer equipo entre los años 1985 y 1989. Esa etapa marcó su trayectoria, ya que los 44 goles que marcó y, sobre todo, su visión de juego, le llevaron a vestir la camiseta de la selección brasileña hasta en diez ocasiones entre 1987 y 1989.

Manga jugó en otros países y otros clubes como el América mexicano, el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena, donde dejó su huello, y también en Valladolid, donde se le conoció por ser uno de los primeros en usar la rabona como recurso para pasar o centrar a sus compañeros.

Ampliar Edu, perseguido por Seedorf en un partido de Copa contra el Real Madrid. R. Gómez

En Zorrilla, el brasileño jugó durante una temporada, la 1996-97, llegando a ser uno de los jugadores más queridos por la afición, entre otras cosas, por su entrega y carácter en el campo.

Edu Manga estaba en aquel equipo que recibió en Valladolid al FC Barcelona de Ronaldo Nazário que, con 20 años, pisó por primera vez Zorrilla con la elástica azulgrana -batió a César a los 5 minutos de partido-. Era la temporada 96-97 y el Real Valladolid formó con César; Juan Carlos, Peña, Santamaría, Marcos; Quevedo, Gutiérrez, Edu Manga; Benjamín, Víctor y Fernando.

Manga también esrtuvo en aquella temporada en el partido número 1.000 en Primera División del Real Valladolid que se saldó con goleada al Valencia de Jorge Valdano (4-1), El brasileño asistió a Benjamín a los 11 minutos para inaugurar el marcador, y también colaboró en la elaboración del segundo gol blanquivioleta, obra de Fernando a los 15 minutos.

Aquel día, El Norte otorgaba el premio al mejor del partido -por entonces la sección se llamaba 'La estrella'- a Edu Manga. «Un partido como el de ayer suele tener más de una estrella. Varios jugadores hicieron méritos para aparecer en esta sección. Al final, nos inclinamos por Edú, porque el brasileño supo ordenar al equipo en el centro del campo, organizó a sus compañeros y dio los pases de los dos primeros goles. Pudo marcar en la segunda parte, pero falló un remate y un disparo a bocajarro. A destacar el pase a Víctor de rabona, que estuvo a punto de convertirse en el quinto gol del Valladolid», dejó escrito Javier González sobre el partido del brasileño.

Edu Manga acabó su carrera futbolística jugando en el Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, donde se retiró en el 2002.