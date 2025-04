Un escaparate mundial para forzar a Ronaldo a vender ya el Real Valladolid

El Real Valladolid se encuentra en una situación crítica. Descendido matemáticamente a Segunda a falta de cinco jornadas para el final, el club no tiene ... un horizonte definido. La entidad vive desde hace meses en medio de la incertidumbre institucional por el proceso de venta y con Ronaldo Nazário alejado del club que preside y cuya mayoría accionarial aún ostenta. En este contexto, la Federación de Peñas del Real Valladolid busca la máxima repercusión global en sus protestas contra Ronaldo con varias iniciativas previstas el próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona (José Zorrilla, 21 horas), en un encuentro de seguimiento mundial ya que el equipo azulgrana busca la conquista del título liguero en pugna con el Real Madrid.

«Es un partido muy importante para nosotros. No evidentemente en lo deportivo, pero sí en lo social. Es la última bala para tener visibilidad no sólo a nivel local, sino también a escala nacional e internacional», explica Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Espectadores de todos los países que sigan el encuentro por televisión verán caer 60.000 billetes morados falsos de 500 euros con la cara de Ronaldo en el minuto 12, el número que siempre simboliza a cualqiuer afición. «Intentamos hacer algo diferente e innovar porque ya casi nos hemos quedado sin ideas. Buscábamos algo colorido y que fuera igualmente llamativo, pero que no diera problemas. La gente en las redes nos pedía protestas con pelotas de tenis, pero debemos ser responsables y conscientes de que ese tipo de acciones acarrean sanciones y multas para los aficionados. Entendemos que los papelitos no dan problemas en ese sentido y puede resultar vistoso lanzarlos al unísono porque tardan en caer. Nosotros lo organizamos, pero es la gente la que tiene que responder», añade Puertas.

La Federación de Peñas ha asumido una doble función en los últimos tiempos: al aliento normal que se espera durante los partidos se ha unido la canalización de la creciente indignación social contra la deriva deportiva e institucional de la entidad. «Esta es mi tercera temporada como presidente. A las cinco semanas de que entrase, se produjo el cambio del escudo. No he tenido una presidencia fácil, pero es lo que toca. Creo que la Federación de Peñas tiene que jugar un papel para impulsar iniciativas de animación y apoyo, pero también estar centrada en lo social y en las necesidades de la afición. Por eso demandamos al Ayuntamiento soluciones en los aledaños del estadio y entendemos que debemos convocar protestas cuando la gente nos lo demanda», apunta Mario Puertas.

La situación actual, con el peor descenso a Segunda de la historia para el Real Valladolid, obliga a la Federación de Peñas a canalizar todo el enfado de «una manera organizada» y controlada. Las redes sociales transmiten mucha agresividad con propuestas «incendiarias» de las que la agrupación de abonados se desmarca de manera rotunda.

El pasado viernes, por ejemplo, se registraron momentos de tensión en la vuelta a Valladolid de la expedición blanquivioleta tras el descenso ante el Betis en Sevilla de la noche anterior. La protesta surgió por redes sociales y hubo lanzamiento de huevos contra jugadores y directivos, con presencia policial en la Residencia de Jugadores para contener los posibles conatos violentos.

En cambio, la concentración masiva de protesta convocada por las Federación de Peñas el 28 de febrero durante el partido ante Las Palmas ofreció una gran muestra de civismo. «Me lo ha dicho mucha gente, de la propia Subdelegación del Gobierno y de la Policía. Somos un ejemplo. Muy pocas aficiones llevan a cabo una concentración multitudinaria, con más de 3.000 personas y sin ningún tipo de incidente, sólo gente protestando y mostrando su indignación. Ese es el camino. Y el club también lo entiende así. Es noble decir que, en ese sentido, el Real Valladolid siempre ha permitido esas protestas y la libertad de expresión, sin cruzar ciertas líneas, como es lógico. Otros clubes y presidentes, como el del Sevilla, ha puesto mil problemas a su Federación de Peñas por protestar contra la propiedad de manera respetuosa», expone Mario Puertas.

La Federación de Peñas del Real Valladolid tiene muy claro cuál es el deseo actual de toda la masa social blanquivioleta. «Lo único que esperamos es una venta del club. Ahora mismo, lo único que puede salvar socialmente a esta entidad que está cayendo en picado es un cambio de propiedad. Se está destruyendo todo lo que se ha conseguido hasta ahora porque estábamos en el mejor momento social de la historia del club. Hemos visto a más niños que nunca lucir con orgullo las camisetas del Puecla y ahora resulta complicado encontrar a chavales que sientan orgullo al decir que son del Real Valladolid tras ven una derrota tras otra. Todo pasa por que se anuncie una venta. No significa que los problemas se vayan acabar de golpe, pero al menos durante un tiempo dará un poco de esperanza a la afición, que lo necesita».

La duda estriba en saber qué grado de implicación mantendrá el próximo curso una hinchada pucelana que ha batido esta campaña el récord de abonos hasta alcanzar el tope máximo de los 24.000, listas de espera incliidas, y que ha demostrado una lealtad encomiable durante los últimos años. «La afición de Valladolid es muy especial para todo. Tras el último descenso se preveía una hecatombe a nivel social y también se batieron récords en Segunda. El sentimiento de la gente es muy grande. Los abonados van renegados y enfadados al estadio, pero van. Puede llegar un día en que la cuerda se rompa de tanto estirarla, pero de momento no ha sido así y yo confío en que no se rompa».

Ahora, la prioridad de la Federación de Peñas pasa presionar de la mejor forma posible para forzar la salida de Ronaldo Nazário del club y el inicio de un nuevo proyecto de club. Las peñas aprovecharán el escaparate mundial ante el Barça. Lo sintetiza Mario Puertas: «Vamos a quemar nuestra última bala. Si Ronaldo tiene alguna duda de vender, esperamos inclinar la balanza. Confiamos en que tenga una buena acción y no venda el Real Valladolid al mejor postor sino al mejor proyecto. Nuestro futuro depende de ello».