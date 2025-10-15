El día que Borja Jiménez perdió en los Anexos contra el Sporting B

Mucho ha llovido desde que Borja Jiménez (Ávila, 1985) creciera como entrenador en los Anexos al frente del Valladolid Promesas, algo más desde que consiguió ... meter al equipo de su tierra en la promoción de ascenso a Segunda B, y sin embargo su conexión con el club blanquivioleta no ha dejado de perder vigencia. Más si cabe cuando este mismo verano fue serio candidato a dirigir al primer equipo antes de que la presidencia se decantara por Guillermo Almada.

Cuando todavía gateaba y no era el entrenador de prestigio que es hoy, ganado a pulso especialmente en su etapa en Leganés, Borja Jiménez dejó su impronta en Zorrilla como primer entrenador del filial blanquivioleta en tiempos en los que la permanencia en la Segunda B era prioridad para el club. Una temporada, la 2015-16, exigente y llena de altibajos para el equipo dirigido por el técnico abulense.

Ampliar Borja, dirigiendo un entrenamiento del Promesas en octubre de 2015. R. Otazo

Borja cogió el mando en la jornada 10ª de manos de Rubén Albés (lo dejó 15º tras 2 victorias y 5 empates en 9 partidos), y logró el objetivo con holgura, 13ª con once victorias más. En ese trayecto, el filial recibió en uno de sus últimos partidos en los Anexos al Sporting B con la permanencia en juego, y el partido se saldó con derrota local por 0-1 con go lde Jaime Santos.

Aquel día Borja alineó en el Promesas a Julio Iricibar; Arroyo, Porcar, Iván Casado, Royo; Jose Arnaiz, Mario Robles, Renzo Zambrano, Adrián Pérez, Caye Quintana e Higinio Marín, en una plantilla en la que también figuraban Toni Villa (jugó la segunda parte), Roberto Corral y Juan Iglesias, hoy en el Getafe.