El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Jiménez, entonces entrenador del Promesas, en los Anexos. Gabriel Villamil

El día que Borja Jiménez perdió en los Anexos contra el Sporting B

El técnico abulense, que dirigió al Promesas en la temporada 2015-16, regresa este domingo a Zorrilla en el banquillo gijonés

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Mucho ha llovido desde que Borja Jiménez (Ávila, 1985) creciera como entrenador en los Anexos al frente del Valladolid Promesas, algo más desde que consiguió ... meter al equipo de su tierra en la promoción de ascenso a Segunda B, y sin embargo su conexión con el club blanquivioleta no ha dejado de perder vigencia. Más si cabe cuando este mismo verano fue serio candidato a dirigir al primer equipo antes de que la presidencia se decantara por Guillermo Almada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  6. 6

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  8. 8

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  9. 9

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  10. 10

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El día que Borja Jiménez perdió en los Anexos contra el Sporting B

El día que Borja Jiménez perdió en los Anexos contra el Sporting B