Cocca: «Fuimos competitivos pero nos cuesta generar situaciones de gol»

Tuvo que rehacer a su llegada un equipo en semirruina, y apenas unas semanas después a Diego Cocca le toca volver a empezar y construir de cero con la llegada de cinco jugadores y la marcha de tres titulares. En ese galimatías se encuentra el técnico argentino, que en sala de prensa escenificó su frustración por la inoperancia ofensiva de los suyos.

Su discurso giró en esa misma idea, satisfecho con la actitud de los suyos pero resignado por la falta de situaciones de gol. «Mientras que no se gane esto no va a cambiar, pero el resultado es consecuencia de algo. Hoy fuimos competitivos la mayor parte pero nos cuesta generar situaciones de gol. El orden estuvo un poco mejor, competimos mucho tiempo pero nos falta redoblar y se guir creyendo para atacar. Los refuerzos entraron bien, con ganas, algunos pidieron cambio (Candela), Javi también y son cosas que pasan cuando armas un equipo. Me quedo con la actitud del equipo y que competimos», analizó el preparador, obsesionado en sus primeras semanas en Valladolid con restablecer un orden en el campo. «Es difícil que haya crecimiento, primero tiene que venir por el orden. Creo que nos generaron pocas ocasiones de gol para lo que suelen, pero el equipo en cuanto tiene un descuido le generan. Nos cuesta generar, pero estos momentos en los que nos vamos son cada vez menos. Hay que seguir construyendo desde ahí».

A Cocca se le preguntó por la intención con el doble lateral en banda derecha (Candela-Luis Pérez). «Luis tiene buena transición y buen centro, pero tenemos que cortar la imagen de que nos hacen goles todos los partidos, y no es fácil. Hoy mejoró el equipo, Javi pidió el cambio, no tenemos centrales en la banca (banquillo)», señaló.

Sobre la posibilidad de refrescar el once, algo que no tenía hasta la fecha, el técnico lamentó la falta de sesiones con los refuerzos. «Hemos traído jugadores nuevos, y Nikitscher sí entrenó 4-5 días, pero Antonio (Candela) 3, Florian (Grillitsch) 2,... los jugadores que hemos traído se están adaptando. Iremos probando, y hay que ver lo que es mejor para el equipo», apuntó, reforzando su idea de seguir en el mismo camino. «Lo único que tenemos son semanas de trabajo. Vamos a trabajar intensos para que se pongan a tope. Hay una línea delgada entre estar bien y poder dar el máximo en el partido. Vamos por ese camino para poner a todos a tope», añadió.

Por último lamentó la ocasión de Latasa en el tramo final. «Lo ideal es tener por lo menos 4 o 5, porque si tienes dos es más difícil. Lo ideal es llegar más al arco para que el porcentaje de efectividad crezca», admitió.