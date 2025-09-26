Preparación y oportunidad en el Real Valladolid

15 de diciembre de 2001. El Valencia jugaba en el Estadio Olímpico contra el Español, por aquel entonces dueño de ese feudo. No era un ... Valencia cualquiera. Venía de hacer grandes campañas con dos finales Champions en tres años y con un proyecto interesante. Cierto es que el proyecto cae en manos de un Rafa Benitez sin grandes resultados más allá de dos ascensos a Primera con Extremadura y Tenerife. Pues ese día, en el descanso el Valencia perdía por dos goles a cero y ponían en la picota al entrenador al que en esos quince minutos de entretiempo todos le daban por destituido. Tres cuartos de hora después el resultado era de dos a tres y empezó una racha de dieciséis victorias en los veintiún partidos restantes. Campeón de liga y base de la selección española.

No digo que Almada sea Benítez. Tiene cosas extrañas como el madrileño, pero creo que se ha ganado a estas alturas el beneficio de la duda. La duda incluye poder debatir sobre puestos y jugadores, sistemas o decisiones en los partidos. Pero es injusto que a estas alturas para una parte de la afición el objetivo sea sumar cincuenta puntos. Que lo es, porque todos sabemos cómo se las gasta la Segunda División, pero el objetivo de los cincuenta puntos es sumarlos pronto para sumar sesenta y luego setenta. Y llegar al final con opciones de ascenso.

Quizá lo vivido en los últimos años nos haga descreídos y estemos más en el sufrimiento que en el disfrute. No culpo a nadie por ello, pero sí pido un voto de confianza a un equipo que ha demostrado que quiere. Y que puede. ¿Que queda mucho para alcanzar la perfección? Queda mucho. Pero la perfección no es necesaria. Es necesario tener la calidad que hay al esfuerzo. Como decía Séneca, «la suerte es la suma de la preparación y la oportunidad» y nosotros estamos haciendo oposiciones para tener suerte. Creo que recordamos en los últimos ascensos que la suerte es necesaria para ascender. Y añado que la suerte no es un desdoro en el logro de un objetivo.

Espero que la gente tenga paciencia y recuerde que este es un proyecto nuevo en el que empezamos de cero. Se han logrado cosas que yo en julio creía imposibles y con el estadio que tenemos cuando animamos las cosas sólo pueden ir a mejor. Vamos a intentar disfrutar de un año que promete grandes cosas, pero si las cosas se tuercen vamos a disfrutar de que por fin hay un proyecto en el que estamos creando cosas. Qué es lo que hemos estado pidiendo muchos años y no nos podemos rendir por perder un partido el Albacete, que es lo que me parece que a muchos les ha pasado. Aunque es verdad es que los peores son los que estaban esperando a perder para decir el famoso 'os lo dije'.