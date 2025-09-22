El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Decepción trasl el segundo tanto del Albacete el pasado domingo. Carlos Gil Roig
Libre Directo

Objetivo realista

La nueva directiva, Víctor Orta e, incluso, Guillermo Almada pueden ser exclavos de sus propias palabras

Alberto Cuesta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:33

Cuando los nuevos propietarios del Real Valladolid se presentaron, el mensaje que enviaron fue que el objetivo era sanear el club para construir un proyecto ... estable, con capacidad para sostenerse sin hipotecarlo en el futuro. Un acto de responsabilidad al que, por supuesto, tienen que acompañar los hechos. Sin embargo, se les escapó una meta más ambiciosa —aunque fuera con la boca pequeña— como es el ascenso. Imagino que, fruto de la emoción del momento y con la intención de agradar a su nueva afición, dejaron esa pildorita para mostrar optimismo sin darse cuenta de que pueden acabar siendo esclavos de sus palabras. También Víctor Orta y Guillermo Almada han cometido el mismo pecado, elevando las expectativas a un nivel quizá demasiado alto.

Espacios grises

