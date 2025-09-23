De criterios técnicos y errores tácticos en el Real Valladolid

No cabe duda de que la derrota en Albacete ha terminado por hacer sonar las alarmas encendidas hace algunas jornadas, y que a ello ha ... venido a contribuir de forma decisiva por los errores groseros cometidos en el Carlos Belmonte.

Algo que se inicia en una alineación tan conocida como los cambios que en ella se van a producir y que se vienen sucediendo de continuo y a diario, lo que viene a poner de manifiesto que, si rectificar es de sabios, el hacerlo todos los domingos con los mismos hombres deja en entredicho el criterio.

Tras muchos años de experiencia en este deporte, no he conocido a ningún entrenador que alentase a sus pupilos a no luchar, correr o jugar todo lo que saben y pueden… e incluso más si cabe. Por tanto, si no se hace, el debe está en el jugador.

He constatado como solemos empecinarnos con una idea, ya sea de juego o de jugadores, y he certificado la trascendencia del error. Es tan humano que, para evitarlo en la mayor medida de lo posible, los cuerpos técnicos se han ido engrosando en busca de otras formas de ver y analizar a pie de campo el juego.

Sin embargo, y sin formar parte de ese cuerpo técnico, si cumple aportar el porqué del comentario. Y es aquí donde quiero poner el acento a la hora de valorar el porqué de un empeño. Se trata del de la alineación inicial. El dato que aportan las sustituciones en lo que a hombres y cambios se refiere, se torna demoledor en el caso de Iván Alejo y Víctor Meseguer.

Un dato que en el caso de Alejo es palmario ya que siendo extremo derecho acreditado de muchos años de profesional, se da la coincidencia de ser de largo el mejor de la plantilla en esa demarcación. Busquen quien llega a la línea de fondo y centra mejor que él o quien desborda en velocidad y habilidad en esa zona. Y, por favor, no incluyan a Peter Federico porque se encontrarán la paradoja ya conocida de Iván Sánchez.

Es notorio que la plantilla en la demarcación de extremo y contando con Amath, Biuk, Alejo y el canterano Xavi Moreno estaba equilibrada, tenía calidad y cumplía parámetros de club. Me queda, por tanto, comprobar el aporte de Federico y Tenés, que ojalá sea mucho más de lo que ahora intuyo, ya que aún siendo de calidad contrastada, no les encuentro diferenciales en esta plantilla. El tiempo nos dará el resultado final.

Así pues, perdido el jugador mas descollante en esa demarcación, y ubicado en una posición en la cual trabaja como meritorio y es reemplazado de forma obligada, no me parece de recibo ignorarlo si no queremos ser nosotros mismos quienes nos demos el tiro en el pie.

Del problema del medio campo ya hemos hablado en anteriores días. Me parece errónea la posición de Víctor Meseguer como volante de inicio y sus continuas entradas y salidas lo refrendan. La facilidad para perder la pelota y no recuperarla va en el carácter, y el error es confiar en quien no está acostumbrado a hacerlo porque simplemente no posee esa cualidad.

De igual forma, considero muy preocupante la desaparición de Alani, ahora que tanto echamos de menos ese trabajo continuo, en una zona donde pararse es morir. Si ya nos dejó muy gratas sensaciones en el final de liga pasado (ahí estarán los videos para que Almada pueda comprobarlo), no entiendo su falta de protagonismo actual.

Asimismo, me parece un error táctico juntar dos volantes de iguales características y dejar todo el peso del juego a cargo de Juric. Lamentablemente han ido a coincidir las lesiones de Maroto y Chuki, cuando parecían candidatos, al menos a día de hoy, a ocupar ambas demarcaciones, mientras ponían en el escaparate a un Ponceau intrascendente.

Y es que en esto del fútbol, tan importante es mantener un criterio contrastado por los hechos como evitar el error táctico que te anule lo conseguido. Y en esas estamos.