El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejo conecta con Marcos André en el partido ante el Almería.

Alejo conecta con Marcos André en el partido ante el Almería. A. Mingueza
Reflexiones de pizarra

De criterios técnicos y errores tácticos en el Real Valladolid

«Siendo extremo derecho, acreditado tras muchos años de profesional, Iván Alejo es de largo el mejor de la plantilla en esa demarcación»

Javier Yepes

Javier Yepes

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:23

No cabe duda de que la derrota en Albacete ha terminado por hacer sonar las alarmas encendidas hace algunas jornadas, y que a ello ha ... venido a contribuir de forma decisiva por los errores groseros cometidos en el Carlos Belmonte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  4. 4

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  7. 7 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  10. 10

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De criterios técnicos y errores tácticos en el Real Valladolid