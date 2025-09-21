Casi, hasta necesario

La derrota de este domingo en Albacete cierra un periplo del equipo en el cual el mantenimiento firme del técnico en lo que a hombres ... y cambios de los mismos se refiere se había tornado cada vez menos fiable y, por ende, más peligroso para el devenir del equipo.

Que la apuesta de Guillermo Almada, tan novedosa como positiva, e incluso deseable en un equipo sin rumbo ni personalidad, ha supuesto un agradable reencuentro con la idea de construir un equipo desde el comienzo, no cabe duda. Y que como tal ha surtido un efecto benefactor a la hora de armar el grupo no se discute; sin embargo, el final del ciclo estaba anunciado.

Lo estaba porque los resultados apretados, alguno conseguido in extremis –Almería, sin ir más lejos– lo anunciaban como inminente. Ni café para todos, ni todos los días el mismo café.

El equipo que ha dibujado Guillermo Almada lo hemos repetido ya en varias ocasiones, estaba nítido sobre el papel y respondía en casi un 80% a los mejores en sus respectivos puestos; por contra en ese 20% restante, las posiciones de volante y lateral diestro fallaban claramente, algo que la estadística y el dato terminan por matar cualquier otro relato.

La contundencia que otorga comprobar como Iván Alejo y Víctor Meseguer fueron de la partida y el cambio en TODOS los partidos disputados sin mediar lesión, hablan claramente del hecho en sí.

No es baladí que todos los volantes a los que nos hemos enfrentado nos hayan superado en juego y disputa, al igual que el entrenador haya decidido dar entrada a jugadores de otro corte para tapar el déficit.

Ayer mismo volvió a ocurrir y tanto Ponceau como Meseguer abandonaron cancha mientras Lachuer y Arnu variaban puesto y dibujo táctico.

Y es que ahora mismo el tener la pelota, distribuirla y llegar a tres cuartos de campo contrario con ella es tarea poco menos que imposible. Se pierde con demasiada facilidad, se disputa con enorme blandenguería, mientras solo Stanko Juric la pide y quiere de verdad para jugarla. En este contexto es muy difícil pelear en la categoría y sin ello el fútbol, que es posesión y juego junto a pelea y definición, no tiene sentido.

Y en esa especificidad del jugador y el puesto que ocupa, la situación de Iván Alejo es palmaria. Cuando ayer veía a Peter Federico dominar la pelota en posición de extremo diestro siendo zurdo y quebrando hacia adentro, un calco del pasado dislate con Iván Sánchez, echaba de menos a Alejo llegando a la de fondo para centrar hacia atrás y favorecer el remate del que llega de frente.

El extremo centra desde ahí y el que no lo es lo hace desde la altura del banquillo para que vea la pelota de frente el defensa que despeja, mientras que el rematador lo haga de espaldas. Esa es la diferencia, que parece nimia pero resulta insalvable.

Así pues, casi que era necesaria una derrota –aunque nunca debieran serlo– para que, a modo de sopapo que te saca del ensimismamiento, recojamos cromos, veamos de nuevo los huecos del álbum y los coloquemos de forma que cumplimenten correctamente la página para que surja el equipo.

Será tiempo de replantearse la oportunidad de inicio a Garriel y la alternancia de los tres 'nueves' que tiene el equipo, dando por bueno que el gol es la virtud preferente del delantero centro. Ysi Trilli, que es lateral, tiene que ser de la partida, pues no será un drama sino una necesidad, la misma que el que se le devuelva a Alejo el protagonismo como extremo, acreditado en más de diez temporadas, y tan necesario para este Pucela ahora mismo.

No es un día para sentirse pesimistas sino para abrir los ojos y comprobar donde estamos y cual es el problema.

Estoy seguro de que Almada, jugando con la magia de los mejores, pasa de Guillermo a David. Cierto.