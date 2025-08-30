Búscate en la grada del José Zorrilla
Si has asistido al partido frente al Córdoba, puedes encontrarte en las siguientes imágenes
Valladolid
Sábado, 30 de agosto 2025, 19:46
-Galería 1 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.
-Galería 2 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.
-Galería 3 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.
-Galería 4 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.
Además, en el Canal Pucela puedes ver tanto el directo del choque como la crónica posterior y todas las noticias que genere el debut del Pucela en la temporada 2025-2026.
