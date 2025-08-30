El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

J. C. Castillo
Real Valladolid

Búscate en la grada del José Zorrilla

Si has asistido al partido frente al Córdoba, puedes encontrarte en las siguientes imágenes

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:46

-Galería 1 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.

-Galería 2 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.

-Galería 3 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.

-Galería 4 de la grada del Real Valladolid-Córdoba.

Además, en el Canal Pucela puedes ver tanto el directo del choque como la crónica posterior y todas las noticias que genere el debut del Pucela en la temporada 2025-2026.

