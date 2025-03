Álvaro Rubio: «Hemos tenido tres muy claras, pero ha caído del otro lado»

El técnico del Real Valladolid, Álvaro Rubio, lamentó la derrota ante el Celta de Vigo, ante el que se compitió , «pese a los desajustes del ... comienzo del partido», en el que el equipo gallego fue superior.

«Lamentablemente otra vez la balanza ha caído del otro lado. Ha sido un partido bastante competido. Hemos empezado con desajustes en defensa y nos ha costado con balón mantenerlo, pero hemos ido de menos a más para plantar cara a un rival que atraviesa un buen momento», comenzó Rubio. «Es una pena, porque en la segunda parte hemos tenido tres ocasiones bastante claras y, sin embargo, una jugada, la del penalti cae contra ti, y desnivela el partido», subrayó el preparador blanquivioleta que destacó «el trabajo y la energía» de sus futbolistas. «Quieren, pero no hay manera, y de ahí la frustración por querer y no poder».

En relación a las jugadas polémicas del partido, el entrenador riojano no quiso cargar las tintas contra el colegiado, aunque sí analizó que a su juicio el penalti pitado a favor del Celta para él no es. «A mí me han explicado que esa acción no es penalti. No entiendo muy bien cuál ha sido el cambio, pero no nos podemos fijar solo en eso», agregó

El futuro a corto y medio plazo del Pucela, nada halagüeño, descendido virtualmente a falta de dos meses para el final de la competición sigue siendo una losa para el vestuario. «No nos podemos fijar en eso. Ahora tenemos dos semanas para preparar el próximo partido. Dos semanas después de una derrota, injusta y cruel. Nos tenemos que levantar y hasta donde nos dé la máquina, para poder salir con la cabeza bien alta como en este partido», concluyó.

Por su parte, el preparador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, defendió que el partido de su equipo «no fue bueno», y que cayó del lado celeste «por las inercias» de ambos equipos, uno luchando por entrar en Europa y el otro defenestrado como colista de la Liga. «Todo el mundo piensa que es sencillo ganar aquí, dominar... Eso nos confunde, pero estoy muy contento porque es la primera vez que no estamos brillantes y sacamos puntos, y la segunda vez que encadenamos dos victorias seguidas». «Si tuviese que pitar algún penalti, hubiese pitado el primero, los otros dos me parecen grises», valoró en relación a la pena máxima que se convirtió en el gol de la victoria gallega.

Giráldez también valoró la situación del Pucela sin querer mojarse demasiado. «Es una situación extraña desde fuera. Le deseo lo mejor al Real Valladolid, y que revivan tiempos buenos. Ojalá le vaya bien», concluyó el preparador celeste vinculado al club pucelano por su tío, el exfutbolista blanquivioleta Pepe Lemos, al que se homenajeó este sábado.