Álvaro Rubio: «Son situaciones límite que te sacan la cadena»

La escena de Luis Pérez intentando agredir a Juanmi Latasa en el banquillo con media hora de juego por delante eclipsó la imegen deportiva proyectada sobre el campo y cualquier análisis paralelo. El propio técnico se enteró muchos minutos después y no acertó a explicar lo sucedido a su espalda en pleno partido.

«No sé muy bien lo que ha pasado. Todo esto genera mucha tensión y es normal que haya cosas así. Intentaremos solucionarlas, pero es complicado. Ellos son amigos, se llevan genial y no sé que habrá pasado entre ellos. Al final son cosas que pagas con el primero que ves», comentó Álvaro Rubio a los micrófonos de DAZN al término del encuentro.

Ya en sala de prensa, el riojano tampoco entró en detalles sobre lo ocurrido en el banquillo entre Luis Pérez y Latasa. «No puedo dar detalles porque no sé bien lo que ha pasado. Respecto al partido ha sido una decepción porque veníamos uen una dinámica progresiva y no hemos salido con la tensión necesaria. Habíamos hecho cosas muy bien, y hoy hemos tirado por la borda todo lo que veníamos trabajando», señaló, sin profundizar en la escena ocurrida en el minuto 65. «Son situaciones que son difíciles llevarlas. No tengo toda la información para poder hablar, me enteraré y lo solucionaremos de puertas hacia adentro, pero desde luego no es la mejor imagen que podemos dar. Hay mucha tensión. No me ha pasado nunca, es evidente que no hay que hacerlo», añadió, insistiendo en una gestión interna para poner cerco a lo sucedido.

«Quizás me haya equivocado en elegir esos jugadores, pero estaba convenido cien por cien en que podían competir. No hemos salido con intensidad y nos ha castigado duro el rival. El equipo ha caído y le ha costado mucho reaccionar», comentó el preparador blanquivioleta», analizó Rubio, que no cree que todo lo que está viviendo afecte a su carrera en los banquillos.

«No me paro a pensar en eso. Sabía que era una situación muy complicada y donde me metía. Es mi casa y es mi familia y voy a luchar hasta el final. No lo puedo tener más claro. Intentaremos llegar al final con la máxima dignidad posible. Estoy tranquilo porque no puedo hacer más. Estoy contento con su trabajo diario, pero es verdad que surgen cosas y no ayuda. Los que han salido en la segunda parte lo han dado todo», aseguró.

Rubio admitió el término «desquiciados» para explicar ls situación actual. «Sí, puede ser. Son situaciones límite que te sacan la cadena. Te llevan a cosas a las que no estás acostumbrada vivir y cada uno reacciona de una forma. Hay que intentar controlar para que no vuelva a pasar», incidió, rematando su análisis de lo sucedido con la buena noticia del debut de Henrique Silva. «Es otro más para la causa porque es una posición que nos va a venir muy bien».

Bordalás da ánimos

Por su parte, el técnico del Getafe se mostró prudente con la victoria de los suyos y tuvo tiempo de mostrar su solidaridad con el rival. «Muchos equipos han estado cerca de Europa esta temporada, y todo cambia en un periodod muy brfeve, así que hasta que no consigamos el objetivo no podemos pensar más allá», comentó antes de hablar del escenario en el que convive el Valladolid. «Es una magnífica afición, lo están pasando mal por una situación dua. Y desde aquí desearles lo mejor, sé oq eu es estar en esa situación y la impotencia que genera. Quiqren demostrazr que pueden conseguir victorias, pero la Primera es difícil. Por eso hay que valorar cuando sla cosas van bien», señaló.