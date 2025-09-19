Almada, sobre el juego del Pucela, «soy entrenador, no Copperfield»

Juan J. López Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

En una de las ruedas de prensa más largas desde que llegó a Valladolid, el técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, analizó la actualidad de su equipo, con nombres propios como el del juvenil Mario Domínguez; o los de Mathis Lachuer y Sergi Tenés, que previsiblemente entrarán en la convocatoria para jugar contra el Albacete el domingo (16:15 horas).

«Ya están preparados para entrar en la lista, queremos que nos den un buen funcionamiento.», admitió el entrenador uruguayo, que adelantó que Mario Maroto tiene problemas físicos, y que quizá se caiga del viaje al Carlos Belmonte después de convertirse en uno de los nombres propios de la victoria ante el Almería.

En la lista de bajas, seguirán una semana más Jorge Delgado, Mohamed Jaouab y Marcos André, de quien el preparador blanquivioleta indicó que por «recomendación médica» no viajará tras sufrir un golpe.

Almada no le dio importancia a las bajas, dado que tiene «una plantilla muy buena, con muy buen ambiente», a la que se refirió tras conocer que esta es la tercera en valoración económica de la competición, tras la publicación de la Liga. «A mí eso no me compete, yo estoy satisfecho con la disposición de los jugadores. Lo que valoramos en la parte técnica, es la entrega y estamos muy contentos con la plantilla más allá de los números. Hay buen ambiente y buen clima para trabajar», agregó.

En ese sentido, el técnico destacó la importancia de encuentros amistosos como el del pasado martes ante el Salamanca, que considera que da un plus a jugadores que no están teniendo minutos de competición. «La idea es buscar partidos amistosos, aunque no es sencillo buscar rivales en estos momentos del año, y que no haya desgaste de viajes, etc. La idea es que sí. Seguramente, vamos a tener más», indicó.

La Segunda, según Almada

A nivel personal, Almada reconoció que la adaptación al fútbol español y europeo no ha sido tan complicado, «porque conocía tanto la Primera como la Segunda, y no me ha sorprendido tanto la igualdad», agregó en relación a resultados como el de la pasada semana en la que el colista ganó al líder de la Liga Hypermotion.

«Me ha llamado más la atención la cantidad de interrupciones que hay en el juego... El otro día me ganó la tarjeta precisamente por eso. No es una crítica al árbitro... Has puede haber algún jugador de nuestra propia plantilla. No me gusta lo de las simulaciones, las interrupciones como arma defensiva. Que gane el que mejor esté, y si el partido se tiene que ir a 120 minutos, que se vaya», valoró.

El técnico también analizó esa supuesta falta de juego de su equipo, «con margen de mejora», volvió a incidir. «Soy entrenador, no mago. No soy Copperfield», bromeó. «Milagros en el fútbol no hay. Una plantilla que se cambio en su gran mayoría... Hemos dominado en casi todos los partidos, menos el otro dia con el Almería en los primeros 25 minutos, luego mejoramos», agregó. «De todas es mejor, mejorar la condición futbolística, ganando, que en situaciones con otro tipo de resultados que nos generen dudas», apostilló para realzar los resultados logrados hasta ahora.

