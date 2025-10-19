Almada: «Esto no es un camino sencillo, es espinoso, toca afrontar las críticas»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

No hubo respuestas sobre el campo al caos generado tras el descanso, y tampoco en sala de prensa, donde el técnico del Real Valladolid se agarró a «errores propios» y a un «mal manejo» de los suyos para explicar el triunfo de su rival sobre el césped y el táctico de Borja Jiménez en la pizarra. De las dos derrotas encajadas, Almada solo pudo explicar la primera. «Cometimos muchos errores defensivos y de manejo en algunas situaciones que en definitiva nos terminan condenando. La diferencia estuvo en las áreas, donde no fuimos determinantes. Hicimos muy buen primer tiempo, no me gustó tanto el segundo, y ahí estuvo la diferencia», señaló en su arranque de análisis. «No tuvimos un manejo claro como sí lo tuvimos en el primer tiempo, y cometimos errores groseros que terminaron en la mala resolución nuestra y en la buena de ellos. Será un tema de analizar y profundizar», añadió.

La segunda derrota en Zorrilla, un punto de los últimos nueve en juego, abre un debate sobre la falta de equilibrio y de un plan B cuando los partidos se enquistan. Almada prometió trabajo para intentar revertir la situación. «Es duro para todos, para la afición, los jugadores y también para nosotros porque tenemos que hacernos más fuertes aquí. Podemos prometer que trabajaremos con más intensidad. Vamos a dejar hasta lo que no tengamos para tratar de solucionar estos problemas que se han presentado en nuestra casa. Esto no es un camino sencillo, es espinoso, hay que afrontar las críticas y tratar de mostrar dentro de la cancha de lo que somos capaces. La dedicación sé que la van a tener», admitió el preparador uruguayo, al que se le reprochó la falta de respuestas a los movimientos tácticos de su rival y también una explicación al cambio que desestabilizó a su equipo [Lachuer por Trilli].

«Trilli estaba un poco desgastado, tuvo un problema en el partido anterior y no queríamos correr riesgos ni con él ni con Chuki. Intentamos más profundidad por las dos bandas», explicó el técnico blanquivioleta, al que el sistema de dos delanteros le da la espalda cada vez que lo ejecuta. «Situaciones tuvimos, en los números fuimos muy superiores al rival pero patearon cuatro veces al arco e hicieron tres goles, sumado repito a los errores cometidos en los tres goles. No tuvimos la claridad que sí tuvimos en el primer tiempo. En el segundo fue más de ida y vuelta por nuestro mal manejo», insistió, sin querer profundizar en la mala racha que atraviesa un delantero como Latasa. «Siempre que un delantero no hace goles puede mermar la confianza, y es trabajo nuestro que la tenga. Es un chico joven, hay que seguir confiando en los que están. Apoyarlos a muerte porque Latasa, no lo olvidemos, tiene 24 años. Ojalá que se le abra pronto el arco porque lo busca incesantemente», concluyó.

Borja Jiménez, sin resentimiento

El técnico del Sporting, por su parte, explicó como nadie en sala de prensa lo que aconteció sobre el césped. «En la primera parte Valladolid cambió la estructura y nos empezó a costar, sobrevivimos algunos minutos porque no estábamos nada cómodos, y cambiamos tras el descanso. Por ahí vino nuestra comodidad en la segunda parte. Creo que estuvimos mejor en los duelos, lo hablamos al descanso y nos ha salido bien», comentó, rebajando en cierto modo la euforia que puede desatar su segunda victoria consecutiva en el banquillo del Sporting.

«Se vive mejor en la victoria, pero tenemos que saber de dónde venimos. Hemos ganado dos partidos ante rivales muy fuertes, pero tenemos otro igual el domingo. Hay que ser humildes y trabajadores, algo que cala muy bien en nuestra afición», matizó.

El técnico abulense trató de explicar el chip que ha cambiado en el equipo asturiano en tan corto espacio de tiempo. «Lo dije en mi presentación. El equipo ha dado muestras de talento en ciertas necesidades. Mentalmente se atravesaba un momento complicado, y les hemos trabajado la cabeza cuando en realidad son los mismos. Los días que no estemos bien hay que intentar empatar y ganar cuando nos veamos bien. Darles confianza, cariño, y hacerles ver que podemos competir con cualquiera».

Sobre el Real Valladolid, sin decirlo públicamente, quedó e manifiesto que lo tenía perfectamente estudiado y analizado. «Es el equipo que maneja más altas intensidades, y sabíamos que debíamos intentar robarles cuando empiezan a crear. Detectamos que ya no eran dos en el inicio, sino tres, y cambiamos la estructura para que no se sintieran cómodos. Trabajmos en directo, que siempre es más difícil, pero para eso tengo un staff que es magnífico, y me encanta escucharles», desgranó.

Por último, Borja Jiménez respondió sin tapujos la pregunta sobre su posible llegada en verano al banquillo del Pucela. «No tengo nada que reprochar al Valladolid por no estar aquí. Ni fui yo ni fueron ellos. En el manejo de los tiempos optaron por Guillermo, que es un entrenador muy contrastado y le está dando una identidad al equipo. Valladolid es mi casa y ahora tengo otra en Gijón. Estoy muy contento de estar donde estoy», concluyó.