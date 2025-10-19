El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Torres y Ponceau, cabizbajos tras el tercer tanto sportinguista. Rodrigo Jiménez
La crónica

Pim, pam, pum, y el Pucela a la lona en Zorrilla

El Sporting asalta Zorrilla con lo justo y el equipo blanquivioleta suma un punto de los últimos nueve en su estadio

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Zorrilla es de arena, y a los rivales ni siquiera les hace falta el viento para echar el castillo abajo... El Sporting fue el último ... en jugar con las palas y los cubos del equipo de Guillermo Almada para diluirlo por la vía rápida. Pim, pam, pum, y otros tres puntos que se evaporaron del supuesto fortín blanquivioleta ante un rival que, como la Cultural Leonesa o el Mirandés le quitaron muy pronto el miedo a uno de esos estadios de pedigrí de la categoría. Uno de esos estadios con casi 20.000 aficionados por jornada, que, de nuevo, se marcharon contariados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  5. 5

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  6. 6

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  7. 7

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  8. 8

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  9. 9

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  10. 10 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pim, pam, pum, y el Pucela a la lona en Zorrilla

Pim, pam, pum, y el Pucela a la lona en Zorrilla