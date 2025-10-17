«Tenemos plena confianza en Latasa». Así de rotundo fue Guillermo Almada con respecto a su '9'. El entrenador del Real Valladolid no contempla cambios ... en la delantera, pese a la sequía goleadora que atraviesa el equipo, con dos goles en los últimos tres partidos, y el último anotado de falta directa por Chuki el pasado domingo.

«Estoy convencido de que cuando abra el arco, vendrán todos seguidos», aseguró el preparador blanquivioleta con respecto a la sequía del delantero madrileño, al que defendió y puso en valor por todos esos otros aspecto que 'Lata' le da a los suyos en el terreno de juego.

Trabajo, defensa, garra, presión... Esos intangibles que a Almada considera vitales para su equipo cuando salta al terreno de juego. «No se habla de la de balones que despejó ante el Burgos en nuestro área», incidió. «La definición está presente todos los días en los trabajos, es un aspecto muy importante en el fútbol actual, cristalizar lo que creas, y no lo dejamos al azar», añadió. «Son momentos de racha y confianza del futbolista. Nosotros ponemos cuatro delanteros, inclusive más, porque jugadores como Alejo o Meseguer tienen características ofensivas, y tenemos que seguir en la búsqueda de la efectividad, que no es una cosa sencilla de lograr», subrayó en relación a esos problemas que tienen detectados en el área y que hacen que el Real Valladolid esté muy lejos de rivales como el Deportivo de la Coruña o el Racing de Santander, que ostentan 17 y 22 goles, incluso el Almería, con 18.

Almada aseguró que «tener un mayor porcentaje nos dará más tranquilidad», zanjó con respecto al tema y tras ser cuestionado por la posibilidad de cambios en la punta de lanza del Pucela, con el nombre incluido de Marcos André.

La recuperación «total» de Marcos André, según apuntan desde su entorno, y sus buenos minutos en El Plantío, invitan a que el '10' blanquivioleta pueda disponer de más minutos ante el Sporting de Gijón mañana, y no solo entrar en el último cuarto de hora del partido, aunque esto dependerá en buena medida del marcador y del propio rendimiento de Latasa o de su estado físico.

Lo que está claro es que el preparador sudamericano no introducirá variantes tácticas en el ataque, ni apostará por dos delanteros como inició su aventura pucelana en Valladolid, ya que además las bajas por lesión o sanción le obligarán a modificar el once que ganó el derbi castellano el pasado domingo en Burgos.

Altas y dolorosas bajas

Antes de valorar los problemas con el gol, Almada analizó la actualidad de la enfermería de su equipo, con el mazazo de la lesión de Iván Garriel, que dejará al canterano fuera de juego hasta 2026. «Es una pena, porque estaba en un buen momento», valoró para señalar casi de inmediato que la posición de lateral izquierdo está bien cubierta con Guille Bueno y el también canterano Hugo San, al que recordó, el cuerpo técnico ha incluido en los entrenamientos desde el inicio de la temporada. «Garri estaba ahora un poquito por encima y aprovechando su momento, pero estamos satisfechos con el rendimiento de todos los jugadores», incidió.

Almada pierde a Garri para el lateral izquierdo, que se había hecho con el puesto de titular en los dos últimos partidos en detrimento de Bueno, pero este –salvo sorpresa mayúscula– regresará al perfil zurdo mañana ante el Sporting.

El entrenador uruguayo también se verá obligado a cambiar en la otra banda. Iván Alejo –otro de los fijos para el preparador blanquivioleta– no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas, y su puesto se lo jugarán el canterano Koke, con el que Almada ha probado en el once titular durante la semana; o Trilli, ya recuperado de las molestias físicas que padecía en el choque ante el Burgos CF. «Ha acabado entrenando muy bien y no ha sentido nada», valoró el entrenador con respecto al lateral llegado de la cantera del FC Barcelona.

De la enfermería también saldrá Maroto para entrar en la lista para el choque ante el equipo asturiano, máxime cuando el centrocampista canterano, fue uno de los destacados en su último partido con la camiseta del Pucela ante el Almería, gol incluido.

Por contra, el que lo tendrá muy complicado para estar en la lista, dada la exigencia física del propio Almada, será Sergi Tenés. «No queremos correr riesgos innecesarios» tras una sobrecarga y «nos hace tener precaución, si tiene molestias esperará una semana más».

El Sporting, durísimo

En relación al rival de mañana en Zorrilla (16:15 horas), Guillermo Almada tiene claro que es uno de los choques más duros hasta la fecha, con el permiso del derbi disputado la pasada semana en la capital burgalesa. «Es un partido durísimo porque tiene una plantilla con fortaleza, muy buenos futbolistas, equilibrada, saben lo que es la categoría y tienen un muy buen entrenador. Si queremos ganar y dar esa alegría a nuestra gente vamos a tener que esforzarnos no al cien, sino al doscientos por ciento».

El Real Valladolid recibe al conjunto asturiano tras una semana en la que «se respira otro ambiente, lo que deja tranquilo más allá de la actuación es ganar». Los tres puntos sumados en Burgos vuelven a poner al Pucela en la dinámica positiva en resultados, ya que en «entrega y disposición en entrenos y partidos el futbolista ha sido excelente», destacó Almada, que también quiso recordar que quizá en semanas anteriores su equipo también mereció más para haber disfrutado de otras victorias y semanas más tranquilas, algo que precisamente ha conseguido el Sporting en su última semana tras ganar al Racing en El Molinón.

El conjunto asturiano que arracó la Liga como uno de los equipos más fuertes, con tres victorias en tres partidos, se vino abajo con cinco derrotas consecutivas que se llevaron por delante a Asier Garitano en el banquillo, con criticas además en el club asturiano a la gestión de la plantilla.

En ese sentido pero en clave blanquivioleta, Almada explicó que «la camiseta no tiene dueño, si yo la atrapo y tengo el rendimiento... todos los jugadores más tarde o más temprano van a tener oportunidades». Y concluyó: «De los que más nos ocupamos son de los que no juegan, analizando para que cuando tengan a situación puedan responder. La idea es que cuando toque la aprovechen, que nos haga tener dudas de si sigue jugando o extrañamos al que no está, se trata de eso. Y lo ratificamos con hechos», concluyó.