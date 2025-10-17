El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Latasa trata de rematar, en el encuentro disputado en Burgos el pasado domingo. Ricardo Ordóñez
Real Valladolid

«Tenemos plena confianza en Latasa»

Guillermo Allmada no contempla cambios pese a la sequía goleadora, en la que se trabaja «día a día para que cristalicen las ocasiones»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:36

Comenta

«Tenemos plena confianza en Latasa». Así de rotundo fue Guillermo Almada con respecto a su '9'. El entrenador del Real Valladolid no contempla cambios ... en la delantera, pese a la sequía goleadora que atraviesa el equipo, con dos goles en los últimos tres partidos, y el último anotado de falta directa por Chuki el pasado domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

