Juanmi Latasa, el pasado domingo en Burgos. Ricardo Ordóñez
Real Valladolid

El nueve

Me parece fenomenal que nuestro nueve trabaje mucho. Pero yo al nueve le pido que remate. Y ya puesto a ser exquisito le pido que remate a puerta

Carlos Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:34

Pues a mí el partido contra el Burgos me gustó. Es verdad que hay que agradecer a Ramis que no hiciera caso a su ayudante ... que le hizo el scouting o que éste le diese informes del Real Valladolid del año pasado, pero el caso es que el partido se jugó con los condicionantes para que ganáramos ese partido. Y lo ganamos. Sin problemas y en mi opinión de una forma más ajustada a lo que se vio en el campo. ¿Vale lo que vimos el domingo para soñar? No lo sé. Hay cosas que hacemos bien y eso que hacemos bien es la base para el triunfo. Pero si vemos la clasificación nos damos cuenta de que el tercero de la tabla es el equipo más goleado de la categoría, empatado con algún otro, el Almería por ejemplo que cierra los puestos de promoción a primera división.

