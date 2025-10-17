Pues a mí el partido contra el Burgos me gustó. Es verdad que hay que agradecer a Ramis que no hiciera caso a su ayudante ... que le hizo el scouting o que éste le diese informes del Real Valladolid del año pasado, pero el caso es que el partido se jugó con los condicionantes para que ganáramos ese partido. Y lo ganamos. Sin problemas y en mi opinión de una forma más ajustada a lo que se vio en el campo. ¿Vale lo que vimos el domingo para soñar? No lo sé. Hay cosas que hacemos bien y eso que hacemos bien es la base para el triunfo. Pero si vemos la clasificación nos damos cuenta de que el tercero de la tabla es el equipo más goleado de la categoría, empatado con algún otro, el Almería por ejemplo que cierra los puestos de promoción a primera división.

Esos dos equipos por contra llevan veintidos y dieciocho goles a favor respectivamente por los 10 que llevamos nosotros. Por muy bien que defiendas siempre te van a meter algún gol. Un balón parado, un resbaló, un fallo o simplemente una buena jugada del rival, que también juega. Cuando tienes potencial para superar eso los problemas se acaban. Es verdad que si yo colaborase en el Diario Montañes ahora estaría escribiendo en modo de queja que hay que defender mejor porque el día que no entren los goles nos vamos al hoyo. Pero como no es el caso, me centro en nuestros diez goles en nueve partidos. Que teniendo en cuenta que seis de ellos los hemos marcado en dos, nos deja ver un problema serio en el ataque.

Me parece fenomenal que nuestro nueve trabaje mucho. Pero yo al nueve le pido que remate. Y ya puesto a ser exquisito le pido que remate a puerta. Tenemos un delantero centro que el pasado domingo llegó a despejar un balón dentro del área rival. No tengo nada en contra de Latasa. Me parece un tipo correcto, super educado con los niños que le van a pedir un autógrafo o una foto. Alto, guapo... el yerno ideal. Pero como delantero centro su mejor labor la ha hecho cargándose a Luis Pérez. Y por eso cae simpático. Cualquier futbolista con esos números sería señalado como un problema. Y hoy en día es un problema. Hemos visto lo que ha pasado cuando no han jugado Juric y Chuky. Vamos a probar a ver qué pasa cuando no juegue nuestro nueve. Y no es un problema de lo que ha costado. Si Arnu hubiese tenido el mismo resultado con las mismas oportunidades, estaría escribiendo lo mismo. Pero no es Arnu y ha tenido más oportunidades que El Platanito.