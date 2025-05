El alcalde de Valladolid descarta nombrar a Ronaldo 'persona non grata'

El Norte Valladolid Jueves, 8 de mayo 2025, 12:24 Comenta Compartir

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, descartó hoy nombrar al presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, como persona non grata en la ciudad y apostó por que «pronto» se concrete la venta del club para iniciar una «nueva etapa». A raíz de la petición de la Federación de Peñas del Real Valladolid, de declarar 'persona non grata' y pedir que no se llegue a acuerdos de concesiones de terrenos mientras siga al frente del club, Carnero aseguró, según informa Ical, que «aquí no nos van a encontrar por que no soy de ésos».

Antes de participar en la inauguración del VIII Observatorio de la Mujer Trabajadora de Castilla y León, el alcalde volvió a reiterar su deseo que el club mejore los resultados deportivos y tenga una estabilidad gerencial. En este sentido, recordó que «hay algo más que rumores» de que el Valladolid pase a manos de otra propiedad. «Es necesario dejar de trabajar al club para que esas iniciativas acaben fraguando para contar con una estabilidad plena y el Real Valladolid vuelva a ser lo que todos queremos», añadió.

En todo caso, Jesús Julio Carnero señaló que escucha «todo» lo que dice la Federación de Peñas y les entiende, por que él también es aficionado y le «duele» la situación «dramática» del club.

Preguntado por esas negociaciones de la venta del Real Valladolid, el alcalde aseveró que conoce, al igual que el resto de los ciudadanos, «distintas situaciones» y «alguna más» en la que se le ha pedido «discreción». A su juicio, la intervención de terceras personas no va facilitar que se concrete la compraventa, al precisar que el club es una sociedad anónima deportiva, por lo que hay que «respetar».