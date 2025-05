El alcalde se reunirá la próxima semana con la nueva propiedad del Real Valladolid

El Norte Valladolid Martes, 27 de mayo 2025, 18:26 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

Sin noticias oficiales de la nueva propiedad del Real Valladolid, la actualidad del club queda reducida a cuentagotas a expensas de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) confirme la operación de compra. Y en esa espera, ha sido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha confirmado en la mañana de este martes que mantendrá un encuentro la próxima semana con los propietarios.

«Previsiblemente, la semana que viene tendré ya un encuentro con los responsables, con la nueva propiedad del club y estoy convencido de que todo va a ir para bien y va a ir sobre ruedas», ha señalado el primero de los vallisoletanos a preguntas de los periodistas. «El Real Valladolid lo merece y la ciudad de Valladolid lo merece, y ahí vamos a estar trabajando», ha comentado, calificando de «grandísima noticia» la venta del club.

Carnero ha valorado también la salida de Ronaldo, por el momento sin reacciones ni palabras de despedida. «Mi valoración de la etapa de Ronaldo es que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Me parece que Ronaldo hubiera sido un grandísimo embajador de la ciudad y me apena. Lo que sí que es cierto es que esa etapa tenía que tener un final. He manifestado en muchas ocasiones que, aparte de la inestabilidad deportiva a la que seguimos unidos, había una inestabilidad en la dirección, en la propiedad, que a mí me gustaría que terminara», ha asegurado, redundando en la oportunidad perdida con la marcha del brasileño. «A mí me ha dado mucha pena que no hayamos podido llevar a cabo proyectos en la etapa de Ronaldo, porque me parece que es un grandísimo embajador. Pero el matrimonio no ha funcionado y, por tanto, si no ha funcionado, lo mejor es que el matrimonio se divorcie, que es lo que ha acontecido. Y, bueno, pues en este caso el Real Valladolid tiene un nuevo novio o novia, como ustedes prefieran, que es una nueva propiedad y con ella vamos a trabajar y estoy convencido de que irá todo bien».

Por último, Carnero ha señalado que los proyectos que quedan pendientes, caso de la Ciudad Deportiva o la remodelación del estadio, seguirán su curso en cuanto haya un contacto con la nueva propiedad. «Cuando nos sentemos a hablar, la Ciudad Deportiva entiendo que tiene que seguir adelante y, por supuesto, la remodelación del estadio tiene que seguir adelante, pero con la nueva propiedad lo que tenemos que hacer, lo primero, es sentarnos y hablar».