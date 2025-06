El Ajax acelera por Raúl Moro y eleva su oferta al Real Valladolid

El futuro de Raúl Moro puede tener los días contados en Valladolid. El jugador blanquivioleta es el objeto de deseo del Ajax de Amsterdam, club ... que ya presentó una oferta en firme por el catalán en el mes de enero.

El club neerlandés, según Der Telegraaf, ha presentado una oferta en firme por el extremo internacional que alcanzaría los doce millones de euros, y que cuenta con el visto bueno del jugador y de su agente.

En Zorrilla, y a la espera del desembarco de Víctor Orta como director deportivo, se sabe que el atacante blanquivioleta no seguirá en Segunda, y se pretende hacer caja con el futbolista, máxime cuando el propio club decidió no vender a Moro en el mercado de invierno por un importe cercano a los diez millones de euros, «ya que no hacía falta vender» y confiados en que el valor de futbolista se incrementaría.

Esa estrategia, unida al propio interés deportivo de no debilitar aún más al equipo en enero, ha dado sus frutos, y en el club confían en vender al catalán por una cuantía que podría llegar a los 15 millones de euros, incluidos variables por objetivos.

En el Real Valladolid se entiende que el rendimiento del jugador con la selección española sub-21 en el Europeo de Eslovaquia, ha elevado la cuantía del extremo.

Sin embargo, la oferta del Ajax no es la única que esperan en Zorrilla, y en Grecia apuntan a que el Olympiacos de José Luis Mendilibar también sigue al joven internacional, aunque sin oferta en firme y junto a otros nombres para reforzar las bandas del equipo griego.