El XXXV Mercado Medieval y la Fiesta de la Vendimia llenan de vida Quintanilla de Onésimo El municipio celebrará los días 11 y 12 de octubre una variada programación con talleres, juegos medievales y la tradicional pisada de la uva

«Es una cita muy especial porque la vida de la gente del pueblo se traslada al mercado durante el fin de semana» así resume la esencia de esta cita anual el alcalde de la localidad, Carlos del Barrio. Un consolidado evento que cuenta con el apoyo de las más de 2.500 personas que en ediciones anteriores se han acercado hasta el municipio vallisoletano para disfrutar con los vecinos de su tradicional Mercado Medieval y Fiesta de la Vendimia que cumple su XXXV edición. Referente vitivinícola en la comarca ribereña, Quintanilla tiene todo listo para disfrutar una celebración con sabor, tradición y autenticidad.

En plena milla de oro, a 35 km de Valladolid, el municipio se vuelca el próximo fin de semana con esta gran fiesta que este año estrena algunas novedades pensando en los más pequeños, a la tradicional Aldea de los juegos medievales, se suma con la participación de una granja que contará en esta ocasión con burros, camellos y ocas, durante el sábado. «Les llama mucho la atención la posibilidad de ver a los animales de cercana», apunta el primer edil.

Zancudos y bailares tomarán las calles durante la apertura oficial del mercado animando el ambiente de quienes se acerquen a pasar un buen rato por las céntricas calles del municipio ocupadas por medio centenar de puestos artesanos repartidos, «muchos son de gente de Quintanilla, como encajeras, bolilleras, puestos de miel… se pueden encontrar tanto productos artesanos como gastronómicos». Y no es de extrañar porque «este mercado nació hecho por los de pueblo» afirma orgulloso el alcalde, «no es una feria al uso en el que vienen todos los puestos de fuera e iguales. Igual no es tan bonito como otros, pero es muy nuestro, así lo sentimos y por eso la participación del pueblo se nota».

Sin duda, el compromiso del municipio con la celebración del Mercado Medieval y la Fiesta de la Vendimia se traslada en cada uno de los rincones del pueblo decorados para la ocasión. Una oportunidad para disfrutar de la hospitalidad de este municipio vallisoletano que se vuelca en la celebración que cada año atrae más público. El buen ambiente y las numerosas actividades programadas durante todo el día y la noche hacen que sea difícil no acercarse en algún momento del día.

Al caer la noche del sábado, la multitud se congrega entorno a la mesa para degustar productos de la tierra. Se trata de la Gran Cena Medieval, en el Silo a la que acuden hasta 180 personas, «prácticamente es el 20% de los que vivimos aquí». Un momento para deleitarse con un festín en el que no faltarán el lechazo, embutidos y quesos, pero tampoco el vino y algún que otro licor. Sin duda, explica el alcalde «un encuentro para pasarlo bien todos juntos y celebrar esta fiesta».

El Mercado Medieval

Enmarcada en la celebración del Mercado Medieval en la jornada dominical el protagonismo recae en la uva. Es el día para celebrar la fiesta de la vendimia. Este año del pregón se encargarán los jóvenes Reyes de las Fiestas de San Roque, Nuria González y Raúl Sanz. A continuación, se procederá a la pisada de la uva, momento que protagonizan los niños del municipio porque serán ellos los encargados de extraer el primer mosto de la barrica con sus pies. En esta ocasión serán Dalia Jiménez, María Soto, Camino Catalina y Nazarii Melnyk.

Y siguiendo la tradición de esta fiesta, se repartirán pastas artesanas locales y mosto. Un homenaje a la vendimia y sus trabajadores en un tierra con reconocida pasión y cuidado en la elaboración del vino. «Para nosotros este momento es otro de los hitos de las fiestas. Es una actividad muy importante en la zona donde hay numerosas bodegas que preservan la actividad en el medio rural», comenta.

Las expectativas de participación y afluencia de público son optimistas «al ser el lunes festivo esperamos que pueda venir mucha gente y quedarse en la zona. Tenemos una oferta de casi 300 camas de hotel, varios restaurantes y programa atractivo para pasar un fin de semana de lujo», anima el alcalde que destaca el potencial turístico del entorno.

Ya por la tarde, además de los talleres y la aldea de juegos medievales habrá un espectáculo a cargo de un encantador de serpientes, cetrería con vuelo libre, teatro itinerante, zancudos y malabaristas y un nuevo espectáculo de fuego. «Invitamos a todo el mundo a que vengan a disfrutar del mercado, la gastronomía, el vino y la oferta tan variada para grandes y pequeños. El ambiente que se crea merece la pena vivirlo», recomienda del Barrio.

PROGRAMACIÓN

Sábado, día 11 de octubre:

12:30h Apertura oficial del Mercado con la Comitiva Real (Lancudos y bailarines). Granja durante toda la jornada con burros, camellos y ocas. (Monta de animales 5€). Talleres continuos de alfarería, taller de cantería, taller de hama y arenas y taller de autocuidado consciente.

13:00h Aldea de los juegos medievales (carpa del Ayuntamiento).

13:30h Taller de flores preservadas (10€).

14:00h Chanza (Bailarines y malabaristas).

17:00h Taller pintacaras.

17:30h Taller de crochet.

18:00h Aldea de los juegos medievales.

18:30h Taller de bolillos.

18:30h Bosque (Zancudos y malabaristas).

19:30h Escorbuto (Teatro itinerante).

21:00h Criaturas (Espectáculo de fuego).

22:15h Cena Medieval en el Silo.

23:30h Actuación de Jesús Ángel Corral en el Silo

00:00h Fiesta Medieval en Discoteca Mario's

Domingo, día 12 de octubre:

13:00h Cetrería, exhibición y vuelo libre.

13:00h Taller de flores preservadas (10€).

13:30h Fiesta de la Vendimia. Pregón, pisada de la uva y reparto de mosto y pastas artesanas locales.

17:00h Taller de crochet.

17:30h Aldea de los juegos medievales.

18:00h Taller de bolillos.

18:00h Encantador de serpientes.

18:00h Avalon (Zancudos y malabaristas).

18:30h Cetrería, vuelo libre.

18:30h Taller pintacaras

19:00h Plegarias (Teatro itinerante).

20:30h Tritonix (Espectáculo de fuego).

Durante toda la jornada: exposición de rapaces y serpientes, taller de alfarería, taller de cantería, taller de hama y arenas y taller de autocuidado consciente.