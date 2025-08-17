Villarramiel se viste de gala para honrar y celebrar a San Bartolo

Lara Arias Villarramiel Domingo, 17 de agosto 2025, 21:58 Compartir

En tierra de pellejeros, la localidad palentina de Villarramiel se prepara para sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé. «O, como lo llaman aquí, San Bartolo», apunta el concejal, Miguel Ángel Roldán. Aunque los actos festivos comienzan ya el 15 de agosto con la Feria de Artesanía, el pulso festivo late con más fuerza desede el 21 al 24 de agosto, cuando la localidad palentina se transforma en un auténtico hervidero de gente, música, color y tradición.

El alma de las fiestas son, sin duda, los encierros taurinos, toda una seña de identidad que atrae a vecinos y visitantes año tras año. Hay encierros por el campo, mañaneros y, sobre todo, los urbanos que cada tarde, a las 19:00 horas, recorren un circuito único por su trazado. «Me aventuraría a decir que son irrepetibles por el ambiente y por el colorido que aportan las peñas con sus locales. A partir de ahí, la fiesta se completa con orquestas, discomóviles, charangas y conciertos», señala el concejal.

Desde luego, si hay un acto que marca el inicio oficioso de San Bartolo, ese es la Fiesta del Güevo, organizada por la veterana peña El Cencerro. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villaramiel y la Asociación de Peñas, se reparten 180 docenas de huevos cocidos entre vecinos y forasteros. «Es toda una tradición y el pistoletazo de salida de las fiestas», apunta Miguel Ángel Roldán.

Pese al paso del tiempo, el núcleo de la celebración sigue siendo el mismo: los encierros. Sin embargo, el Consistorio ha introducido algunos cambios para favorecer la participación. Uno de ellos ha consistido en retrasar los encierros matinales. Serán a las 12·30 horas, excepto el del día del patrón, que se mantiene el horario de las ocho de la mañana. Con la variación se ha conseguido incrementar la afluencia y animado el vermú posterior. También se ha consolidado un concierto estrella el sábado, que desde 2017 ha contado con artistas como OBK, Coti, Mojinos Escozíos o Despistaos.

Este año, la apuesta musical es doble y ambiciosa. Se contará con un tributo oficial a El Barrio y, como broche, la actuación de La Banda del Capitán Inhumano, heredera del mítico grupo Los Inhumanos. «Estamos seguros de que, alternando estos estilos, lograremos que la cita vuelva a ser un éxito», afirma el concejal. Los jóvenes también tienen su espacio durante la programación festiva de la mano del San Bartolo Show Festival. Se trata de un evento que reúne a varios DJ’s con Darío Núñez como cabeza de cartel, que hacen las delicias de las nuevas generaciones.

Villarramiel cuenta con unas 60 peñas para una población de apenas 750 habitantes. «San Bartolo no sería San Bartolo sin ellas. Es característico que cada nueva generación forme la suya, y hay algunas con más de 50 años de historia», destaca el concejal.

Además del colorido y la animación, asociaciones y colectivos locales desempeñan un papel clave en el programa: desde la Asociación de Caballistas o el coro parroquial, hasta el grupo de teatro, el recién creado grupo de jotas o la peña Los Golfos, famosa por sus sopas de ajo mañaneras. «Quiero agradecer públicamente a todos su implicación. Sin ellos, no tendríamos las fiestas que tenemos”, subraya Roldán.

En definitiva, a medida que avanza el verano, las calles de Villarramiel se llenan de vida. El punto más álgido llega a partir del día 15 de agosto, cuando los preparativos se multiplican. «Son días en los que pasear por la calle te saca una sonrisa. Ves a los chavales decorando su peña, las bicicletas acumuladas en la plaza, grupos charlando en las puertas… Todos esperando el momento de gritar: ¡Viva San Bartolo! y comenzar la fiesta», describe el concejal de la localidad.

La expectativa del Ayuntamiento de Villarramiel para este año es clara: lograr una participación masiva en cada actividad, desde los talleres para los más pequeños hasta las verbenas que cierran la noche. «Nuestro objetivo es que vecinos y visitantes olviden por unos días las preocupaciones y disfruten al máximo de la fiesta», afirman desde el Consistorio de la localidad palentina.

Programa

Lunes 18 de agosto

· 18:30 h. X Guerra de globos de agua

· 21:30 Degustación de Tapas de Peñas

Martes 19 de agosto

· 11:00 h. Gran Prix Infantil

· 20:00 Actuación musical a cargo de Sara Bureba

Miércoles 20 de agosto

· 12:00 Homenaje a Nuestros Mayores. Amenizado por los Dulzaineros Tierra de Campos

· A partir de las 20:30 ¡Estamos en prefiestas! Fiesta ibicenca. Chorizada al vino

Y a partir de las 22:30 Discomóvil Omega

Jueves 21 de agosto

· 14:00 h. XIII Comida Confraternización de Peñas

· 17:00 h. Juego Tradicional.

· 19:00 h. Procesión en Honor a San Genarín

· 22:30 h. Encierro Ecológico Infantil

· 23:00 h. Vaquilla de Prueba

· 00:00 h. Fiesta del Güevo

· 02:00 h. Noche amenizada por la Charanga Pasodoble

Viernes 22 de agosto

· 12:00 h. Sopas de Ajo

· 12:30 h. Encierrillo de la Deca. A continuación, probadilla en la Plaza de España

· 13:00 h. Taller de magia para niños de 5 a 13 años.

· 13:30 h. Vermú amenizado por la Charanga Pasodoble

· 17:00 Pasacalles Predesfile a cargo de la Charanga 3 Violetas

· 18:00 h. Tradicional Desfile de Peñas

· 19:00 h. Apertura de Fiestas a Cargo de la Peña “Las Koalas”

· 19:00 h. I Encierro Tradicional de Reses Bravas

· 21:00 h. Pasacalles con la Charanga 3 violetas

· 23:00 h. Discomóvil La Romería

Sábado 23 de agosto

· 10:00 h. Encierro de Reses Bravas a campo abierto

· 12:00 h. Sopas de Ajo

· 12:30 h. Encierrillo de la Deca. A continuación, probadilla en la Plaza de España

· 13:30 h. Vermú amenizado por la Charanga Pasodoble

· 16:30 h. Tardeo Pasacalles con la Charanga Los 4 gatos

· 19:00 h. II Encierro Tradicional de Reses Bravas

· 22:00 h. Concierto Tributo a El Barrio

00:00 h. Concierto La Banda del Capitán Inhumano.

· A continuación. XI San Bartolo Show Festival con los Dj Darío Núñez, Dj Gonzalo Pedrosa y Dj Alvaro Iglesias.

Domingo 24 de agosto

· 07:30 h. Sopas de Ajo

· 08:00 h. Encierrillo del Aguardiente. A continuación, probadilla en la Plaza de España

· 12:30 h. Misa y Procesión en Honor de Nuestro Patrón San Bartolomé

· 14:00 h. Vermú amenizado por la Charanga Pasodoble

· 19:00 h. III Encierro Tradicional de Reses Bravas.

· 22:00 h. Orquesta Flamingo

· 00:00 h. Pobre de Mí y cierre de las Fiestas San Bartolo 2025 a cargo de la Peña “Los Telares”

· 00:15 h. Exhibición de Fuegos Artificiales

· 00:30 h. Salve a Ntra. Sra. La Virgen de las Angustias. Continuación de la Orquesta Flamingo