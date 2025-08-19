Villacastín vive sus fiestas en la calle

Mónica Rico Villacastín Martes, 19 de agosto 2025, 09:11 Compartir

Con la tradicional ofrenda floral al patrón, San Sebastián Mártir, la localidad de Villacastín da mañana el pistoletazo de salida a cinco intensas jornadas llenas de actividades, en unas fiestas que se viven en la calle, con multitud de actividades para todos los públicos, donde no faltarán los toros, la música y la animación de las peñas con sus actividades, juegos y concursos para animar a todos los vecinos y visitantes.

Son días para disfrutar, para reencontrarse con familia y amigos, para dar colorido a las peñas, para no parar de bailar y honrar a San Sebastián. Por ello, las actividades comienzan con la ofrenda floral, a la que asisten autoridades, damas, misters, peñas, vecinos y visitantes, que acompañan al párroco, Juan García, en este acto tan entrañable que sirve como inicio de unas fiestas que continuarán con el tradicional desfile de peñas, cabezudos y el concurso de carrozas, en el que los asistentes disfrutarán de la creatividad de las peñas.

Seguidamente tendrá lugar el momento oficial de apertura de los festejos, con un pregón que este año correrá a cargo de Carlos Barragán Bermejo, crítico taurino, articulista, conferenciante y asesor y presidente de festejos taurinos en Aragón y Castilla y León, quien a buen seguro hará referencia a la tradición taurina que existe en Villacastín, localidad donde se encuentra muy arraigada.

El pregonero es también ganador de varios premios de poesía y tiene una larga carrera como pintor paisajista. Tras sus palabras, llegará el momento de la presentación de las doce personas encargadas de representar al municipio durante estos festejos patronales, en la figura de las damas y los misters, figura que aparece por primera vez en estas fiestas, dando paso así también a los mozos para que sean representantes de la juventud del municipio.

Una juventud que está muy viva y que a buen seguro disfrutará de multitud de actividades durante estas fiestas, como las musicales, con charangas por la noche, a mediodía, amenizando el vermú, y por la tarde, cuando, a modo de pasacalles, las autoridades, las damas, los misters y los representantes de las peñas acuden hasta la plaza de toros para disfrutar de los festejos que tienen lugar en el coso de la localidad. También se podrá disfrutar de diferentes conciertos y, durante la noche, no faltan las animadas verbenas, con distintas orquestas para cada día, mientras que, a su conclusión, casi de madrugada, para los más valientes, habrá discomovidas por lo que la música se prolongará hasta el amanecer.

Será el momento de almorzar, y es que las citas gastronómicas también forman parte del programa, con iniciativas como la entrega de pastas y aguardiente o chocolate antes de los encierros matutinos, o los huevos fritos con chorizo, que no faltan en ninguna de las celebraciones en honor al patrón en la localidad de Villacastín, que celebra los primeros festejos dedicados a San Sebastián Mártir en el mes de enero.

Tampoco faltarán los actos litúrgicos, como la misa y procesión en honor al patrón, o la misa de difuntos, además de una ofrenda floral a la Virgen del Carrascal, patrona de la localidad. Los vecinos demuestran así su fervor por los patrones de Villacastín, acudiendo a las celebraciones eucarísticas.

Iniciativas tan ocurrentes y divertidas como la Summer Party Revolution Show, que ayuda a combatir el calor de las intensas jornadas festivas; el concurso de disfraces, donde los vecinos sacan a relucir toda su imaginación y sorprenden con sus creaciones; o los autos locos, completan una programación en la que prácticamente no hay ni un minuto para aburrirse.

Programación

Miércoles 20 de agosto

19:00 h. Tradicional ofrenda floral al patrón

20:00 h. Tradicional desfile de peñas, cabezudos y concurso de carrozas. A continuación, el pregón, a cargo de Carlos Barragán.

21:00 h. Charanga El Vicio

00:00 h. Orquesta La Fórmula. En el descanso, juego Explótame.

04:30 h. Discomóvil Sparrow con Nico Martínez.

Jueves 21 agosto

07:30 h. Chocolate con bizcochos en el bar del campo de fútbol

08:00 h. Encierro diurno y posterior suelta

12:00 h. Santa Misa y procesión en honor al patrón, San Sebastián Mártir, con el acompañamiento musical del coro parroquial de Villacastín.

13:00 h. Charanga Gurugú para amenizar el vermú

13:30 h. Concurso de tortillas

18:00 h. Babito y sus muchachos amenizan la subida a la plaza de toros

18:30 h. Becerrada de quintos y peñas

Noche temática de indios y vaqueros

00:00 h. Orquesta Malassia. En el descanso, juego salto a la comba

04:30 h. Discomóvil Sergi OT

Viernes 22 de agosto

12:00 h. Encierro diurno y suelta de reses en la plaza de toros

13:00 h. Misa en honor a nuestros difuntos en la iglesia parroquial

13:05 h. El juego del jamón

13:30 h. Juego Clávame la puntita

13:30 h. Summer Party Revolution Show

14:30 h. Autos locos

18:00 h. Babito y sus muchachos amenizarán la subida a la plaza de toros

18:30 h. Segunda becerrada de peñas

20:30 h. Trío Lízaro

23:00 h. Subida desde la plaza Mayor hasta la plaza de toros acompañados por la charanga El Boquerón

23:30 h. Suelta de reses

01:00 h. Orquesta Cuarta Calle

05:30 h. Discomóvil Sparrow con Nico Martínez

Sábado 23 de agosto

08:30 h. Pastas y aguardiente

09:30 h. Encierro campero

11:00 h. Huevos con chorizo

13:05 h. Carrera de sacos y juego de El Huevo

13:30 h. La peña La prisión nos invita a un refresco por su 25 aniversario

14:00 h. Willson & Sillsonettis

Concurso de mascotas

18:00 h. Babito y sus muchachos nos acompañan camino de la ermita de nuestra patrona

18:30 h. Ofrenda floral a la virgen de El Carrascal

00:00 h. Concurso de disfraces

01:00 h. Orquesta La Resistencia

05:30 h. Discomovida Megapanik con Dj Nico Batea

Domingo 24 de agosto

12:00 h. Misa en honor a nuestros mayores en la iglesia parroquial. Seguidamente, refresco amenizado por Babito y sus muchachos

14:00 h. Actuación musical de la mano de Nunca Jamás

14:30 h. Paella popular a cargo de El Portón de Javier

18:00 h. Babito y sus muchachos nos amenizarán la subida a la plaza de toros desde la plaza Mayor.

18:30 h. Novillada sin picadores

22:00 h. Gran traca de fin de fiestas en la plaza Mayor.