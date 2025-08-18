Venta de Baños se viste de fiesta para Santa Rosa de Lima

El alcalde , José María López, observa la puesta en marcha de la Santa Rosa las pasadas fiestas.

La localidad de Venta de Baños ha impulsado un animado programa durante la época estival. El pistoletazo de salida fue con motivo de la X Feria Visigoda y las fiestas de San Juan en Baños de Cerrato. Durante los meses estivales, el municipio venteño ha contado con numerosos actos culturales, deportivos y festivos para goce y disfrute de vecinos y visitantes.

Y ahora, es tiempo para disfrutar de las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima. La programación comenzó el pasado domingo con el IX Trofeo 'Rosa de Ajedrez', que congregó a numerosos entusiastas del ajedrez. En la jornada de ayer se celebró la comida de fraternidad de peñas y el tradicional pregón literario a cargo de Emilio Quintanilla Buey (1932), hijo de ferroviario que pasó su infancia en Venta de Baños. El escritor ha obtenido importantes premios en poesía, novela y relato.

Hoy, martes, arrancarán oficialmente las fiestas con varios actos, como el homenaje a los mayores, el XV Concurso de Tortillas y el pregón popular a cargo de Eduardo J. Cabrero Barba, residente en Venta de Baños y maestro en Educación Infantil y Primaria y profesor de Secundaria que imparte clases en el Colegio 'Sagrada Familia-Jesuitinas' en Valladolid. El pregonero ha sido galardonado en los premios Educa-Abanca como el mejor docente de Castilla y León y décimo de España. Es descendiente de cuarta generación de venteños y un enamorado de la vida en el municipio y sus posibilidades de futuro. El acto contará también con la presentación de las Rosas, Rositas y Maquinistas, que serán la cara visible de las fiestas durante los próximos días. Trece rositas, cuatro mini-maquinistas y quince rosas serán los representantes de las peñas, la infancia y juventud de Venta de Baños.

Desfile de peñas

Mañana tendrá lugar el desfile de peñas, que dará el pistoletazo de salida a estos días festivos. «Contamos con 18 peñas integradas en el Consejo de Peñas que nos permite trabajar, codo con codo, durante todo el año para coordinar los diversos festejos que celebramos en Venta de Baños y Baños de Cerrato. Junto a estas 18 peñas públicas, nuestro pueblo cuenta con más de 30 peñas que no son públicas, por lo que animaría a estas agrupaciones a entrar en el Consejo de Peñas para que aporten sus ideas y colaboren en la organización de los diversos actos festivos»,detalla José María López Acero, alcalde de Venta de Baños, que agradeció la colaboración de peñas y asociaciones para llevar a cabo el programa festivo.

Las fiestas de Santa Rosa de Lima están muy unidas al pasado ferroviario de la localidad. Por eso, cada año suele ponerse en funcionamiento 'La Verraco', la locomotora más antigua de España en funcionamiento fabricada en 1887 con caldera de vapor. Este año no podrá ponerse en marcha por diversos motivos técnicos. Una situación que los miembros de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril, Avenfer, han asumido con pesar, pues para ellos es uno de los momentos más esperados del año. No obstante. el público tendrá la oportunidad de viajar en la locomotora de la Renfe de la serie 10.838, conocida como 'Ye-yé', hecha a escala con sus tres vagones para pasajeros, con la que el colectivo organiza viajes por las plataformas situadas en los entornos del Museo del Ferrocarril. Numerosos niños y mayores podrán viajar en esta locomotora el próximo domingo, disfrutando de un paseo por los entornos del Museo del Ferrocarril, que también celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo sábado.

De este modo, Venta de Baños contará con un animado programa festivo con numerosas actividades para todos los públicos. «A mis vecinos, les diría que ya están aquí nuestras Fiestas Patronales, que son unos días para disfrutar juntos en armonía, familia y amistad. También animo e invito a todos los que quieran acercarse a Venta de Baños durante estos días festivos, puesto que se van a sentir como en casa y la diversión está asegurada. Venta de Baños es un pueblo muy acogedor y todo el que viene siempre repite», asegura el regidor venteño.

Todo está preparado para las Fiestas de Santa Rosa de Lima con multitud de actividades para dar cabida a todo tipo de público. ¡Que comience la diversión!

Programa

Martes, 19 de agosto:

12:00 horas: Homenaje a los Mayores.

18:00 horas: XV Concurso de Tortillas.

19:00 horas: Pregón popular, presentación de Rosas, Maquinistas, Rositas y Mini Maquinistas.

Miércoles, 20 de agosto

13:00 horas: Vermú pre-fiestas.

17:30 horas: Photocall en la Plaza del Ayuntamiento.

18:30 horas: Chupinazo y desfile de las Peñas.

21:00 horas: 'Agosto Fest'.

00:00 horas: Orquesta 'Marsella' y posteriormente discomóvil con 'Nico GRZ'.

Jueves, 21 de agosto:

11:00 horas: Parque Infantil.

13:30 horas: Concierto matineé con el grupo 'Los Coritos'.

17:00 horas: 'X-Kandalona'.

19:00 horas: Sidra y Bollo Preñao.

20:30 horas: Actuación musical con el grupo 'Mayalde'.

22:00 horas: Actuación musical con dj 'Paco'.

23:30 horas: Tributo a la 'Oreja de Van Gogh' con el grupo 'Inmortal'. A continuación, dj 'Pablo García' y posteriormente discomóvil con 'Danigon'.

Viernes, 22 de agosto

10:00 horas: Juegos Populares.

13:30 horas: Concierto matineé con el grupo 'Mandala'.

17:00 horas: 'Balón Tiro' en el Parque de las Flores.

17:00 horas: Torneo de Mus en el Centro Social.

18:00 horas: Campeonato de Bolos.

18:00 horas: Encierro ecológico infantil.

20:00 horas: Limonada con charanga.

21:30 horas: Actuación musical con el grupo 'Dabutti'.

00:00 horas: Orquesta 'Costa Dorada'. A continuación, disco móvil con 'Josu Prieto'.

Sábado, 23 de agosto:

8:00 horas: Desayunos 'Minerva'.

11:00 a 14:00 horas: Jornada de Puertas Abiertas en el Museo del Ferrocarril.

12:00 horas: Vermú 'Calaveras'.

12:30 horas: Misa en honor a la Patrona.

13:30 horas: Concierto matineé con el grupo 'Los Casettes'.

17:00 horas: Desafío del 'Martillo de Thor'.

18:00 horas: Festival Pelota Mano XXXVII Memorial Emilio Alonso.

20:00 horas: Tirada de limonada con charanga 'Desconcierto'.

21:30 horas: Magia y humor con Miguel de Lucas.

00:00 horas: Colección de Fuegos Artificiales.

00:30 horas: Verbena a cargo de la Orquesta 'Azabache'. En el descanso, II Bingo Nocturno. A continuación, discomóvil con 'Adrián Martín'.

Domingo, 24 de agosto:

11:00 horas: Viajes infantiles en el trenecito a escala.

13:00 horas: XIX Juntada de Dulzaineros.

13:30 horas: Tradicional degustación de vaquilla.

17:30 horas: Concurso de dibujo infantil.

18:00 horas: Búsqueda del tesoro.

18:30 horas: Gymkhana de bicis.

20:00 horas: Actuación familiar 'Crescendo'.

22:30 horas: Tributo a 'El Último de la Fila' con el grupo 'Aviones Plateados'. A continuación, Traca Fin de Fiestas.

