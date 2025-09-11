Tradición e innovación se dan la mano en Astudillo

Lara Arias Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:48 Compartir

Astudillo se viste de gala desde hoy y hasta el próximo lunes, del 11 al 15 de septiembre, para celebrar las fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz, una de las citas más esperadas del calendario festivo en la provincia. El día grande llegará el domingo 14, cuando la localidad conmemore la festividad religiosa que da nombre a estas celebraciones. La concejal de Festejos, Laura Illana, resume así lo que significan para el municipio: «Son unas fiestas muy esperadas por todos los astudillanos, en las que tradición e innovación se dan la mano». El programa reúne actos taurinos, conciertos, desfiles de peñas, espectáculos y encuentros populares.

Lo que más caracteriza a estas fiestas es el ambiente que se vive en sus calles. Illana lo describe con orgullo: «Destacaría el ambiente en las calles, la hospitalidad de nuestros vecinos y cómo conseguimos que cada calle del pueblo respire alegría, diversión y fiesta. La implicación y participación de las más de 60 peñas astudillanas es fundamental». Las peñas son, de hecho, el motor de estas jornadas. «Dan vida y alegría a cada acto, llenan las calles de música, color y ambiente festivo. Son el pilar fundamental: sin su colaboración, la Noche de la Cruz, la paellada solidaria o los encierros urbanos, por ejemplo, no serían posibles», añade la concejal.

El programa arranca esta tarde con el pregón y el desfile de peñas, dos citas que llenarán la plaza Mayor de música, color y alegría. En los próximos días se sucederán los encierros, las novilladas, el concierto de la Orquesta de Pulso y Púa Astudillanada o la traca final de fuegos. Para Illana, resulta imposible escoger: «Imprescindibles son todos». A nivel personal, reconoce que hay un acto que vive con especial emoción: «No me pierdo nunca la subida de los toros. Es algo que representa la esencia de nuestras fiestas y en la que la mayoría de las peñas participan. Y, por supuesto, disfruto muchísimo en los vermuts y orquestas. Además, como concejal, los actos oficiales se viven de una forma diferente. Ver desde el camión de la orquesta la plaza abarrotada el día del pregón emociona y te pone los pelos de punta».

Las fiestas de Astudillo han sabido evolucionar con el tiempo, incorporando nuevas propuestas, pero sin perder su esencia. «Antes quizá eran celebraciones un poco más sencillas. Hoy tenemos actividades para todas las edades, conciertos, vermús, grupos musicales antes de las orquestas, espectáculos de fuego, propuestas deportivas… pero siempre sin perder de vista la raíz tradicional y cultural que nos identifica», explica Illana.

Ese arraigo se refleja en la romería a la ermita de Torre con el reparto del tradicional guiso de la vaquilla, así como en los festejos taurinos, que forman parte del ADN de la celebración. La gran novedad de este año será un espectáculo de fuego por las calles, «esperamos que guste a todos los vecinos y visitantes», señala la concejal.

Con la llegada de las fiestas, Astudillo se convierte en un gran escenario al aire libre. «El pueblo se engalana. Las calles se llenan de color, de gente, música, luces y sonrisas. Hay un ambiente de alegría que contagia a los turistas».

La villa acoge a quienes residen en ella todo el año, a las familias que regresan y a visitantes que cada septiembre descubren el encanto del municipio. La concejal tiene claro el espíritu que se respira: «Esperamos, como siempre, que el pueblo esté lleno de personas con ganas de desconectar, de disfrutar y de festejar con amigos y familiares, porque al final las fiestas son eso, días de celebración».

Componente solidario

Además del programa oficial, las fiestas de Astudillo tienen un fuerte componente social y solidario. En los últimos años se han consolidado actividades como la paellada solidaria, cuyos fondos se destinan a asociaciones benéficas de la comarca, y propuestas deportivas que fomentan la participación de jóvenes y mayores. Estos actos, señala la concejal, refuerzan el sentimiento de comunidad y el compromiso de los vecinos con causas que trascienden lo festivo.

La hostelería y el comercio local también se benefician de estos días. Bares, restaurantes y alojamientos registran un lleno casi total, y muchos visitantes aprovechan la ocasión para descubrir el patrimonio de Astudillo, desde la plaza Mayor porticada hasta los conventos y bodegas subterráneas. Las fiestas, por tanto, no solo son un motor de convivencia, sino también un escaparate cultural y turístico que proyecta a la villa más allá de sus fronteras.

PROGRAMA

Jueves, 11 de septiembre:

16:00 h. Juegos infantiles.

19:00 h. Pulsera personalizada de las Ferias (0,50/pulsera).

19:15 h. Concentración peñas.

19:30 h. Pasacalles.

21:00 h. Recepción en la Casa Consistorial. Acto inaugural: presentación y proclamación de la Reina, Rey, Damas y Caballeros de Honor de las Fiestas; pregón a cargo de Miriam Antolín, saludo del alcalde, José Luis Santos, y chupinazo. Recorrido por los bares con la charanga.

00:30 h. Verbena con La Resistencia.

Viernes, 12 de septiembre:

11:00 h. Callejeando con dulzaina, tamboril y cabezudos.

12:30 h. Encierro de ruedas Infantil San Jabalí.

13:30 h. Baile vermú con el violinista Manolo González.

15:00 h. Paellada benéfica.

15:30 h. Vermú torero en la plaza con DJ Adrián Martín.

18:00 h. Encierro urbano con tres novillos y bueyes. A continuación, encierro infantil con carretones amenizado por la charanga. Subida de los toros.

20:45 h. Actuación Probe Miguel.

23:30 h. Espectáculo de fuego.

00:30 h. Verbena La Reina Show.

Sábado, 13 de septiembre:

11:00 h. Callejeando con dulzaina y tamboril.

11:30 h. Encierro urbano con tres novillos y bueyes.

13:00 h. XLIV Concierto de Orquesta de Pulso y Púa Astudillana en la Iglesia de Santa Clara.

13:45 h. Vermú en la Plaza con Trío Seducción.

16:00 h. Partido de Fútbol: CD Astudillo-CD Jóvenes Promesas.

17:30 h. Concentración de peñas y tradicional bajada a los toros.

18:00 h. Gran novillada con 4 novillos de Ramón Rodríguez Espioja para Alejandro Rubio y Benito Ruíz. A continuación, suelta de vaquillas y tradicional subida de los toros.

20:45 h. Actuación musical a cargo de Estela Rodríguez.

00:00 h. Fuegos artificiales.

00:30 h. Orquesta Tekila y sigue la fiesta con DJ Héctor Calderón.

Domingo, 14 de septiembre:

11:00 h. Callejeando con charanga Los Chones.

12:00 h. Solemne misa de la Santa Cruz en Santa Eugenia.

13:00 h. Ludoteca itinerante.

13:30 h. Baile vermú.

17:30 h. Concentración de peñas y tradicional bajada a los toros.

18:00 h. Gran novillada con cuatro novillos de Antonio Bañuelos para Daniel García y Samuel Castrejón. A continuación, suelta de vaquillas y tradicional subida.

21:30 h. Orquesta Génesis.

00:00 h. Traca fin de fiestas. Noche de la Cruz: actividades en diversas peñas.

Lunes, 15 de septiembre:

12:00 h. Romería en la Ermita de Torre presidida por el obispo Mikel Garciandía.

13:00 h. Comida campestre y degustación del guiso de la vaquilla.

18:00 h. Toro del Pueblo de la ganadería Nazario Ibáñez. Al finalizar, foto fin de fiestas y Pixie Dixie Band.