Torquemada vuelve a acaparar las miradas con sus encierros

Uno de los encierros celebrado en Torquemada durante las fiestas del año pasado.

Lara Arias Jueves, 14 de agosto 2025, 07:33 Compartir

Del 14 al 17 de agosto, Torquemada vivirá sus días más esperados del año: las fiestas en honor a Nuestra Señora y San Roque, una cita que marca el punto culminante del verano y que congrega a vecinos, familiares y visitantes en torno a la tradición, la música y la alegría.

El alcalde, Jorge Domingo, describe estos días como «el momento más esperado por todos», no solo por la intensidad del programa, sino por el ambiente único que inunda la localidad. «La hospitalidad de la gente de Torquemada hace que todo el que llega se sienta como en casa», afirma el primer edil.

El reencuentro con quienes vuelven al pueblo para estas fechas es tan importante como los propios actos, convirtiendo cada calle y cada plaza en un espacio de convivencia y celebración.

Entre los momentos más emblemáticos destacan los encierros, auténtico emblema de estas fiestas y capaces de atraer público de toda la provincia. No se trata solo de ver correr a los astados, sino de participar en un ritual que combina emoción, tradición y un espíritu festivo inconfundible. El propio alcalde admite que no solo los presencia, sino que también se anima a correr, compartiendo la adrenalina con los participantes.

Pero las fiestas de Torquemada no se entienden tampoco sin sus actos religiosos. La misa en honor a la Virgen y la misa y procesión de San Roque son momentos de gran significado para la comunidad. Y, cuando cae la noche, el protagonismo lo toman las verbenas, que cada año sorprenden con su calidad y variedad.

Evolución

A lo largo de los años, la celebración ha evolucionado. Las exigencias burocráticas son cada vez mayores, pero eso no ha impedido que el programa crezca y se sigan impulsando nuevas actividades sin olvidarse de aquellas que están plenamente consolidadas.

Las peñas han ganado protagonismo organizando actividades propias y participando en la programación oficial. También se ha reforzado la oferta para los más pequeños, con espectáculos, hinchables y propuestas como el encierro infantil con bueyes jóvenes, pensado para iniciar a las nuevas generaciones en la tradición taurina de manera segura y divertida.

Este año, el programa volverá a arrancar con el pregón y la proclamación de damas y caballeros, seguido por un desfile de peñas y otro de majorettes que llenarán de color y música las calles.

La XXII edición del Concurso de Tapas llevará a los participantes a un delicioso recorrido por los bares del municipio, mientras que la paellada de peñas reunirá a centenares de personas en torno a la mesa. Los megahinchables harán las delicias de los niños, y las noches volverán a vibrar con las grandes orquestas.

El papel de las asociaciones es clave para que todo salga adelante. La Comisión Taurina es la encargada de velar por la organización de los encierros, cuidando a las reses y garantizando tanto la seguridad de los participantes como el respeto a los animales. Decidiendo en cada momento, con el mejor de los criterios, lo que más conviene para su desarrollo.

La Asociación de Amas de Casa, por su parte, pone el toque dulce con su tradicional chocolatada, un momento muy esperado que este año volverá a contar con la dedicación de vecinas como Maritere y Mari, quienes llevan años endulzando el último día de fiesta para poner el mejor toque a la despedida de estos días grandes.

El Ayuntamiento de Torquemada espera una alta participación este año, tanto de vecinos como de visitantes que se siente atraídos por la llamada de estos festejos. «Queremos que quienes nos visiten se sientan parte de la fiesta, compartan nuestras tradiciones y se contagien de nuestro ambiente hospitalario», apunta el alcalde.

El objetivo es que cada persona que pase por Torquemada en estos días se lleve no solo el recuerdo de unas fiestas intensas, sino también el cariño de sus gentes.

Programa

Jueves, 14 de agosto:

Vermut y XXII Concurso de tapas por los bares de la localidad.

18:00 h. Encierros ecológicos.

21:15 h. Desfile de peñas, Damas y Caballeros 2025.

Pregón de fiestas a cargo de D. Javier Molledo Martín. Proclamación de Damas y Caballeros.

24:00 h. Orquesta Dakar. Sorteo en el descanso.

04:30 h. DJ REGA.

Viernes, 15 de agosto:

08:00 h. Pancetada.

10:00 h. Primer encierro.

De 12:30 a 14:30 h. Día solidario contra el cáncer.

13:15 h. Santa Misa cantada por el Cora Parroquial. Vermut y XXII Concurso de tapas.

14:45 h. Charanga Parranda en residencia de Mayores.

15:00 h. Paella de peñas acompañada por charanga Parranda.

18:00 h. Segundo encierro. A continuación, Concurso de limones.

24:00 h. Orquesta Pikante.

04:30 h. Dj Álvaro Iglesias.

Sábado, 16 de agosto:

08:00 h. Chocolatada.

10:00 h. Tercer encierro.

12:00 h. Pasacalles con Dulzaineros Hermanos Blanco.

12:30 h. Santa Misa cantada por el Coro Parroquial y procesión en honor a San Roque. Vermut y concurso de tapas.

17:00 h. Mojitada.

18:00 h. Cuarto encierro.

24:00 h. Grupo Gaudí. En el descanso sorteo de un televisor.

De 24:00 a 02:00 h. Punto Azul de Información de Ayuda para Jóvenes.

04:30 h. DJ Gonzalo Pedrosa.

Domingo, 17 de agosto:

10:00 h. Quinto encierro.

12:00 a 14:00 h. Tren Turístico.

13:05 h. Santa Misa. Vermut y concurso de tapas.

18:30 h. Concurso de Rana y Tanguilla.

17:00 a 19:00 h. Tren Turístico.

19:00 h. Sexto y último encierro.

Encierro infantil con bueyes pequeños.

23:00 h. Actuación del Mago Nano Arranz.

24:00 h. Chocolatada.

Traca fin de fiestas.