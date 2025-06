San Juan se vive en Tabanera del Monte

Mónica Rico Tabanera del Monte Martes, 17 de junio 2025, 22:03 Compartir

Con el desarrollo de los campeonatos de tute y mus y la masterclas de bachata, los vecinos de Tabanera del Monte se preparan ya estos días para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas, con numerosas actividades previas a las celebraciones destacadas. Los actos puramente festivos comenzarán mañana por la tarde, con un pasacalles con dulzaina y tamboril por las calles del pueblo que servirá para calentar motores para unas intensas celebraciones que se prolongarán hasta el domingo.

Este año, una de las principales novedades será que los vecinos contarán, por primera vez, con un pañuelo específico de las fiestas de Tabanera, propio del pueblo, para cuya realización se han basado en las vaderas de las balconeras decorativas que elaboran los vecinos y lucen en sus balcones, en algunos casos incluso todo el año. El pañuelo, en tonos amarillos y azules, se repartirá gratuitamente a todos los vecinos, tal y como detalla el concejal Juan José Martín.

El propio edil destaca la colaboración de las peñas tanto en la preparación de la programación de las fiestas del pueblo de Tabanera, como en el desarrollo de la misma. El programa se elabora desde su concejalía, junto con la Asociación Cultural La Atalaya, y las peñas, que juegan un papel muy destacado en estos festejos. Desde el año pasado se han venido celebrando distintas reuniones, que han dado como fruto un programa «variado, que lo que se intenta es que esté al gusto de todos, para todas las edades, todo el público y todos los vecinos y visitantes», asegura.

Una programación que cuenta con numerosas actividades, y, entre las más participativas, se encuentran las dirigidas a los más pequeños, como son el encierro infantil, la fiesta de la espuma, y el parque infantil. También son numerosos los participantes en los campeonatos de cartas y como novedad este año se ha programado una exhibición de bachata, que se suma a la de zumba que ya hubo el año pasado y contó con gran aceptación entre los vecinos. También los alumnos de la escuela de dulzaina y tamboril de Tabanera del Monte mostrarán sus avances durante el curso durante estas fiestas.

También cabe destacar el mantenimiento de las tradiciones, como los desayunos en casa de los mayordomos, cargo al que pueden acceder los matrimonios del pueblo; o el paloteo en la procesión del domingo, cuando los mozos del pueblo danzan haciendo chocar sus palotes en honor a San Juan. Todos estas tradiciones van ligadas a los actos litúrgicos en honor al santo, misas solemnes y procesiones que se celebran durante estos días.

Además de los desayunos en casa de los mayordomos, el programa también se completa con actividades gastronómicas, como la hamburguesada, una paellada; y con mucha música. Aunque hay para todos los gustos, los platos fuertes son las verbenas. La del viernes contará con la orquesta La Búsqueda, ya que desde la organización se ha entendido que es un grupo con frescura y dinamismo. Para el sábado repetirá Kronos, tras la grata experiencia del año pasado, y la demanda de vecinos y peñas. Charangas y discomóviles en los tardeos, uno de ellos con fiesta holy incluida, completan el apartado musical.

En Tabanera también se está haciendo un espacio la tarde, una moda que se está extendiendo en las fiestas de los pueblos, por lo que en estos días habrá 'tardeos' tanto el sábado como el domingo. «Son muy participativos los dos, y cuentan con gente de todas las edades», destaca Martín, señalando que el ambiente en el pueblo de Tabanera es «muy sano, muy respetuoso y muy divertido también, con un ambiente muy familiar que le da su encanto», aunque también llegan visitantes de otros puntos de la provincia a disfrutar de estas fiestas, y de sus tardeos, el primero organizado por la peña MMM, y el del domingo, el Tardeo Hueco, una fiesta que este año cuenta con temática ibicenca.

Como en toda fiesta dedicada a San Juan, no podría faltar una hoguera. En Tabanaera se celebrará el domingo por la noche, organizada por las peñas, a quienes desde el Ayuntamiento agradecen su participación, al igual que a la Asociación Cultural. «Por mucho que un Ayuntamiento intente hacer las mejores fiestas, si no hay gente detrás que aporte y vecinos que se impliquen, no sirve de mucho. En base, depende mucho de eso el éxito de las fiestas», asegura el concejal, que destaca también como en Tabanera se implican en sus fiestas y en el mantenimiento de tradiciones arraigadas como las del paloteo o los mayordomos.