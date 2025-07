«Queremos pensar el futuro de la discapacidad desde el conocimiento, la investigación y la formación»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 23:08 Compartir

El abogado segoviano Carlos Martín acaba de asumir la presidencia de Fundación Personas, una de las entidades más importantes de Castilla y León en lo referente a la atención integral a personas con discapacidad intelectual. Sustituye en el cargo a Ángeles García, quien ha «dejado el listón muy alto» tras años al frente de la organización. Martín cuenta con una larga trayectoria en el sector, es también presidente de Apadefim Segovia, secretario de Plena inclusión Castilla y León y lleva más de una década en el patronato de Fundación Personas. Ser padre de una joven con discapacidad intelectual, también ha marcado su compromiso con esta causa. Sus prioridades para esta nueva etapa de la entidad son garantizar la sostenibilidad, acompañar en el envejecimiento, reforzar la presencia en el mundo rural y promover el empleo de calidad.

¿Qué significa para usted asumir la presidencia de Fundación Personas?

Después de tantos años trabajando en el ámbito de la discapacidad en diferentes entidades del sector es una especie de culminación personal y profesional. Nunca imaginé que a estas alturas me llegaría una responsabilidad así, y por eso lo vivo con gran satisfacción. Además, el hecho de haber sido elegido por mis propios compañeros del Patronato le da un valor especial. Es un reto, sin duda, y para poder atenderlo como merece, he tenido que dejar otros cargos que también eran importantes para mí, como el de secretario general de la asociación LIBER o el de patrono en FUTUDIS.

¿Qué supone para usted tomar el testigo de Ángeles García?

Ángeles ha dejado el listón altísimo. Es una mujer extraordinaria, con una capacidad fuera de lo común para comprender a las personas con discapacidad y a sus familias. Su forma de liderar ha sido siempre desde la empatía y cercanía. Tomar el relevo de alguien así es un honor y una enorme responsabilidad.

¿Qué aprendizajes de su trayectoria aplicará en esta nueva etapa como presidente?

Muchos. Al final, uno va acumulando un bagaje importante. Aunque en la mayoría de los cargos directivos no llevas la gestión diaria —porque eso recae en los técnicos, y en este caso en el director general de la Fundación—, sí te da una visión muy amplia del sector. Pero, sobre todo, me aporta mi experiencia como padre. Mi hija tiene síndrome de Williams, una enfermedad rara. Convivir día a día con una persona con discapacidad te cambia la manera de entender las cosas y me permite llevar a los órganos de gobierno una perspectiva muy real, muy pegada a las necesidades de las familias.

¿Cómo ha evolucionado Fundación Personas en estos años?

Llevo en el Patronato desde muy poco después de que se constituyera la Fundación, hace 17 años. La evolución ha sido impresionante. Fundación Personas nace de la unión de cinco asociaciones de familiares de personas con discapacidad: Asprosub Zamora, Asprona Valladolid, Aspanis Palencia, Apadefim Segovia y Adecas Guardo. Asociaciones que decidieron unir activos y pasivos para crear una entidad más fuerte. Integrar cinco culturas organizativas no fue sencillo, pero con trabajo, respeto y visión de futuro se consiguió. Hoy Fundación Personas es una realidad consolidada, cohesionada y con una única dirección. Aquí las familias son la base de todo. De hecho, son quienes conforman las asociaciones, quienes eligen a sus juntas directivas y estas, a su vez, nos eligen a nosotros para formar parte del Patronato. Sin ellas, nada de esto tendría sentido. Actualmente atendemos a unas 3.000 familias y ellas son lo que nos mueve.

¿Qué tipo de servicios ofrece la Fundación?

Nuestra vocación es acompañar a la persona y a su familia en todas las etapas de la vida. Desde la atención temprana en la infancia, con centros educativos, hasta programas de envejecimiento y de final de vida. En el ámbito laboral, gestionamos 3 centros especiales de empleo, como el Grupo Lince en Valladolid o el de Apadefim 2000 en Segovia. También estamos colaborando en programas de la Junta de Castilla y León como 'A gusto en casa', que busca que las personas mayores con discapacidad puedan permanecer en su entorno rural con los apoyos necesarios e INTecum, orientado al acompañamiento en los últimos momentos de la vida, algo muy necesario.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado para esta nueva etapa?

Lo primero, aterrizar, porque es una entidad grande y compleja. Después, consolidar lo que ya se ha logrado. A veces, cuando alguien llega a un cargo así, piensa que debe cambiarlo todo. No es mi caso. Aquí no hay que cambiar casi nada. Sólo hay que mejorar lo que se pueda, seguir generando actividad, promover empleo y reforzar la integración social de las personas con discapacidad intelectual. Ese es mi objetivo, consolidar y mejorar. Aportar mi granito de arena a una obra que ya es importantísima. Entre los retos que nos encontramos, el más importante es la sostenibilidad económica. Aunque Fundación Personas está hoy en una situación confortable gracias a una eficiente y transparente gestión, no podemos bajar la guardia. Dependemos en gran parte de financiación de la Junta de Castilla y León nuestra labor es trabajar conjuntamente para seguir mejorando y ampliando los servicios a las personas. En este sentido valoramos muy positivamente el esfuerzo hecho recientemente por la Consejería de Familia de incrementar el precio de las plazas concertadas para todas las entidades del sector. También la Consejería de Industria está apoyando decididamente proyectos pioneros que inciden en la contratación de trabajadores con discapacidad. Además, estamos implicados en proyectos relevantes como la creación en mayo de una Cátedra de Discapacidad y Futuro con la Universidad de Salamanca. Queremos pensar el futuro de la discapacidad desde el conocimiento, la investigación y la formación.

Ampliar Carlos Martín en la sede de Fundación Personas en Valladolid A. Barrio

¿Cómo afronta la Fundación el envejecimiento de las personas con discapacidad?

Es un tema cada vez más relevante. Gracias a los avances en cuidados y prevención, la esperanza de vida ha aumentado también en las personas con discapacidad intelectual. Pero esto plantea un doble reto, porque envejecen desde una situación ya delicada. En todos nuestros centros hay personas mayores que requieren apoyos muy específicos. Además, vemos cómo muchas familias ya mayores no pueden seguir cuidando de los suyos y necesitan que la Fundación asuma ese papel. Por eso es tan importante seguir adaptando recursos y servicios a esta nueva realidad. Nosotros no trabajamos con grupos de usuarios, trabajamos con personas, cada una con sus necesidades, deseos y circunstancias. Desde ese enfoque, diseñamos apoyos personalizados que garanticen su bienestar, su inclusión y su dignidad.

¿Cómo articula Fundación Personas su presencia en el medio rural?

Con mucha dedicación y compromiso. Estamos presentes en más de 100 localidades de Castilla y León. En Segovia, por ejemplo, llevamos atención temprana a pueblos que están a más de 150 kilómetros de la capital. En el medio rural es fundamental ofrecer recursos de proximidad para que las personas no se vean obligadas a abandonar sus entornos. Por eso programas como 'A gusto en casa' son tan importantes, ya que permiten mantener a las personas con apoyos en su hogar y en su pueblo.

