Presentación en exclusiva del nuevo CLA de Mercedes-Benz en Adarsa Valladolid

Adarsa-Valladolid, concesionario oficial Mercedes-Benz ubicado en la Avenida de Burgos, 49, acogió la presentación en exclusiva del nuevo CLA de Mercedes-Benz, un modelo que supone un paso decisivo en la estrategia de electrificación y digitalización de la marca alemana.

El encargado de dar la bienvenida a todos los invitados fue Marcos A. Labajo, jefe de ventas de turismos de Adarsa-Valladolid, mientras que Javier Morán, gerente de Adarsa Valladolid, se encargó de clausurar el evento.

Durante la jornada, el equipo comercial, acompañado por el periodista Manuel Centeno, compartió con los asistentes la experiencia de conducir un CLA mientras se proyectaba un vídeo en el que se mostraban las sensaciones al volante del nuevo modelo, reforzando así la conexión entre innovación tecnológica y emoción de conducción.

El nuevo CLA inaugura una nueva generación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables dentro de la gama compacta de Mercedes-Benz, con una apuesta decidida por la eficiencia, la conectividad y la experiencia de conducción inteligente. El modelo incorpora el sistema operativo MB.OS, desarrollado íntegramente por la marca, que permite actualizaciones remotas y una integración total con el ecosistema digital del usuario. Además, introduce un asistente virtual basado en IA que emplea tecnologías de lenguaje natural y aprendizaje adaptativo para ofrecer una interacción más intuitiva y personalizada entre el conductor y el vehículo. Desde el punto de vista técnico, el nuevo CLA se construye sobre una arquitectura eléctrica de 800 voltios que permite cargas ultrarrápidas de hasta 325 kilómetros en unos diez minutos, y una autonomía que puede alcanzar los 792 kilómetros en ciclo WLTP. Su batería de nueva generación, con 85 kWh de capacidad útil, mejora la densidad energética y reduce la huella de carbono de fabricación, mientras que la transmisión de dos velocidades optimiza el rendimiento en aceleración y el consumo en carretera. El modelo contará con versiones totalmente eléctricas y variantes híbridas con sistema de 48 voltios y tracción delantera o total. En el apartado estético, el CLA mantiene el carácter deportivo y elegante que distingue a la marca , con una parrilla iluminada por 142 estrellas LED, faros y pilotos unidos por una franja luminosa y una silueta estilizada de tipo coupé. En el interior, destaca la nueva MBUX Superscreen flotante, que integra el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia en una superficie continua, junto a un ambiente minimalista y materiales sostenibles de alta calidad. El modelo incorpora además, el sistema de asistencia a la conducción MB.DRIVE ASSIST, que permite funciones avanzadas de conducción semiautónoma.

Con esta presentación, Adarsa-Valladolid refuerza su papel como punto de referencia para la movilidad premium en Castilla y León, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de conocer de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas y de diseño de Mercedes-Benz.